5 bí kíp giúp trần nhà thấp hóa cao, làm nhà thoáng đến bất ngờ

Không ít người thường dành nhiều tâm sức để chọn màu gạch lát sàn hay kiểu dáng sofa mà quên mất rằng, trần nhà chính là yếu tố quyết định độ thoáng của cả căn phòng.

Tại các căn hộ chung cư hoặc nhà phố cũ cải tạo, chiều cao trần thường bị hạn chế. Điều này dễ gây cảm giác ngột ngạt, tù túng nếu không biết cách xử lý khéo léo. Thay vì tốn kém chi phí để sửa chữa phần thô, các chuyên gia thiết kế nội thất hàng đầu đã chỉ ra rằng chìa khóa nằm ở nghệ thuật đánh lừa thị giác.

Dưới đây là 5 giải pháp thông minh, dễ ứng dụng giúp bạn "nâng" trần nhà lên đáng kể, mang lại sự thoáng đãng tức thì cho tổ ấm.

Treo rèm cửa kịch trần chạm sàn

Rất nhiều gia đình mắc phải lỗi phổ biến là treo thanh rèm ngay mép trên của cửa sổ. Cách làm này vô tình "cắt ngang" bức tường và tố cáo chiều cao khiêm tốn của căn phòng.

Kiểu rèm từ trần xuống sàn này giúp kéo dài bức tường, tạo cảm giác cao hơn (Ảnh: FreShine).

Bí quyết của các nhà thiết kế là hãy đẩy vị trí thanh rèm lên cao nhất có thể, sát mép trần nhà và để rèm rủ xuống chạm nhẹ mặt sàn. Dù khung cửa sổ của bạn có nhỏ, tấm rèm khổ lớn kéo dài từ trần xuống sàn sẽ tạo ra một đường dẫn thị giác liền mạch theo chiều dọc.

Chính sự liền mạch này khiến mắt người nhìn có cảm giác bức tường cao hơn và trần nhà được đẩy xa hơn so với thực tế.

Ưu tiên nội thất dáng thấp và tối giản

Hãy tưởng tượng không gian nhà bạn là một chiếc hộp. Nếu bạn đặt vào đó những món đồ cồng kềnh, cao lớn, chiếc hộp sẽ lập tức trở nên chật chội. Ngược lại, nội thất dáng thấp là cứu cánh cho những căn phòng trần thấp.

Bạn nên chọn những bộ sofa lưng thấp, bàn trà bệt hoặc giường ngủ không gầm cao. Khi nội thất nằm gần mặt sàn hơn, khoảng cách từ mặt trên của đồ đạc đến trần nhà sẽ được nới rộng ra. Khoảng tường trống phía trên càng nhiều, mắt chúng ta càng cảm thấy trần nhà cao và thoáng đãng.

Hãy tránh xa những chiếc tủ kịch trần quá dày đặc hoặc những bộ bàn ghế gỗ chạm trổ cầu kỳ nếu diện tích nhà bạn khiêm tốn.

Tối giản hệ thống đèn trần

Một sai lầm kinh điển khác là việc cố gắng lắp những bộ đèn chùm pha lê to lớn, nhiều tầng trong một căn phòng có trần thấp. Chi tiết này không chỉ chiếm mất khoảng không quý giá mà còn tạo cảm giác nặng nề, như thể trần nhà đang sập xuống đầu bạn.

Giải pháp tối ưu là sử dụng hệ thống đèn âm trần hoặc đèn ốp trần có thiết kế mỏng, ôm sát. Ánh sáng nên được phân lớp, kết hợp thêm đèn cây đứng, đèn bàn hoặc đèn hắt tường để ánh sáng lan tỏa đều khắp phòng, xóa bỏ các góc tối.

Khi trần nhà sạch, phẳng và đủ sáng, không gian sẽ tự động trở nên nhẹ nhàng và cao ráo hơn rất nhiều.

Tuyệt chiêu làm mờ ranh giới giữa tường và trần

Rất nhiều gia đình thường sơn tường màu kem hoặc xanh nhưng lại để trần thạch cao màu trắng tinh. Các chuyên gia cho rằng sự tương phản rõ rệt này tạo ra một đường ranh giới cắt ngang, khiến trần nhà trông như một chiếc nắp đậy thấp xuống.

Kỹ thuật “phủ màu đồng bộ” đang là xu hướng được ưa chuộng. Hãy thử sơn trần cùng tông màu với tường, hoặc chỉ nhạt hơn một chút (khoảng 50% độ bão hòa so với tường). Khi ranh giới giữa mặt đứng và mặt ngang bị xóa nhòa, mắt người nhìn sẽ không còn điểm dừng, tạo cảm giác không gian mở rộng vô tận lên phía trên.

Sơn trần cùng màu với tường làm mờ ranh giới giữa mặt phẳng đứng và ngang, giúp không gian có cảm giác cao và rộng hơn (Ảnh: The Nordroom).

Ngoài ra, hãy chọn loại sơn có độ hoàn thiện lì. Sơn bóng phản chiếu ánh sáng sẽ làm lộ các khuyết điểm và tạo cảm giác trần bị "đóng hộp", trong khi sơn lì giúp hấp thụ ánh sáng, làm mềm các góc cạnh và giúp trần trông sâu hơn.

Tận dụng hiệu ứng kẻ sọc dọc

Cũng giống như việc mặc áo kẻ sọc giúp người trông cao hơn, ngôi nhà của bạn cũng cần những đường nét thẳng đứng để ăn gian chiều cao. Bạn không nhất thiết phải kẻ vẽ lên tường, mà có thể áp dụng khéo léo qua vật liệu ốp lát.

Sử dụng các tấm ốp lam gỗ, lam nhựa giả gỗ hoặc giấy dán tường có họa tiết sọc dọc thanh mảnh là cách tuyệt vời để dẫn dắt ánh nhìn hướng lên trên. Những đường kẻ này hoạt động như những mũi tên vô hình, kéo giãn chiều cao của bức tường về mặt thị giác.

Tuy nhiên, cần lưu ý chọn họa tiết sọc mảnh và màu sắc trang nhã để tránh gây rối mắt cho không gian nhỏ.