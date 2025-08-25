5 bẫy trang trí bùng nổ trên TikTok: Sự thật sau những video triệu view

Trong thế giới số biến đổi không ngừng, TikTok đã vươn lên trở thành một “kho cảm hứng” khổng lồ, nơi hội tụ mọi thứ từ công thức nấu bữa tối 15 phút, mẹo phối đồ sành điệu cho đến những ý tưởng trang trí nhà cửa được ca ngợi là “thần thánh”. Chỉ với vài thao tác lướt màn hình, người dùng có thể nhanh chóng chìm đắm trong hàng loạt video biến hóa không gian sống đầy mê hoặc.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia nội thất dày dạn kinh nghiệm, ẩn sau những thước phim 30 giây lung linh đó có thể là những “cái bẫy” đắt đỏ, thiếu tính ứng dụng và đôi khi phản tác dụng. Một xu hướng có thể thu hút hàng triệu lượt xem, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó phù hợp với ngôi nhà hay ngân sách của bạn về lâu dài.

TikTok đầy ắp ý tưởng, bí quyết giúp căn nhà của bạn đẹp hơn; nhưng có những mẹo trang trí mà chuyên gia khuyên bạn đừng dại làm theo (Ảnh: Future PLC).

Các nhà thiết kế hàng đầu đã chỉ ra 5 sai lầm phổ biến mà nhiều người dễ mắc phải khi mải mê chạy theo các trào lưu nội thất trên TikTok.

Cơn bão "-core": Khi ngôi nhà mất đi cái tôi

Mở TikTok lên, bạn sẽ bị cuốn vào một cơn lốc của những cái tên mỹ miều, nào cottagecore với vẻ đồng quê thơ mộng, nào barbiecore hồng rực nữ tính, hay goblincore với chút gì đó hoang dã, bí ẩn. Tuần nào cũng có một "-core" mới lên ngôi, hứa hẹn biến không gian của bạn thành một bối cảnh phim đầy nghệ thuật.

Victoria Robinson, chuyên gia xu hướng tại Hillarys, nhận xét, cuộc chạy đua các trào lưu kiểu “-core” trên TikTok đang trở nên mệt mỏi và thiếu tính bền vững. Mọi thứ xoay vòng quá nhanh: người ta đổ xô mua sắm, trang trí mà chẳng kịp tự hỏi: Liệu mình có còn thích phong cách này sau 6 tháng nữa không?.

Việc ép ngôi nhà vào một cái mác "-core" cụ thể giống như mặc một bộ đồ không vừa kích cỡ. Nó có thể đẹp trên ảnh, nhưng trong đời thực, nó gượng gạo và dễ biến thành một mớ hỗn độn khi bạn cố gắng nhồi nhét những món đồ không liên quan vào một chủ đề.

Cottagecore, Barbiecore, Goblincore – TikTok đang tạo ra hàng loạt “-core” mới mỗi tuần, hứa hẹn biến không gian sống của bạn thành bức tranh nghệ thuật (Ảnh: Future PLC).

Lời khuyên: Thay vì chạy theo một cái tên thời thượng, hãy xây dựng câu chuyện phong cách của riêng bạn. Hãy bắt đầu bằng cách trả lời các câu hỏi: Màu sắc nào khiến bạn thấy thư giãn? Chất liệu nào bạn thích chạm vào (gỗ mộc, vải lanh, kim loại...)? Kỷ vật nào có ý nghĩa với bạn?

Hãy kết hợp những yếu tố đó lại. Một ngôi nhà phản ánh đúng con người bạn sẽ luôn đẹp một cách bền vững và không bao giờ lỗi mốt, dù cho TikTok có sáng tạo ra bao nhiêu "-core" mới đi nữa.

Sơn gạch lát sàn: Lối tắt dẫn tới ngõ cụt

Một video time-lapse quay cảnh một sàn gạch cũ kỹ, lỗi thời được "lột xác" hoàn toàn chỉ sau vài đường cọ sơn. Nhanh, rẻ, và kết quả trông thật đáng kinh ngạc. Ai mà không xiêu lòng cơ chứ?

“Đây là một trong những lời khuyên tệ hại nhất tôi từng thấy”, Kunal Trehan, nhà sáng lập Touched Interiors, thẳng thắn chia sẻ. “Video có thể trông rất ảo diệu nhưng thực tế lại là thảm họa tiềm ẩn. Dù là sơn tốt đến đâu cũng khó trụ nổi trước việc đi lại thường xuyên, độ ẩm trong phòng tắm hay những cú va chạm trong bếp. Chỉ vài tháng thôi, bạn sẽ phải đối mặt với lớp sàn bong tróc, loang lổ, trông còn tệ hơn cả lúc ban đầu”.

Đây là ví dụ điển hình của việc che đậy vấn đề thay vì giải quyết nó. Bạn không chỉ tốn công sức vô ích, mà sau này còn phải tốn thêm một khoản tiền lớn hơn để cạo lớp sơn hỏng và làm lại từ đầu.

Video sơn sàn hút triệu view, nhưng thực tế chỉ vài tháng là bong tróc, loang lổ (Ảnh: Future PLC).

Lời khuyên: Sử dụng decal dán sàn (vinyl stickers). Chúng có vô vàn họa tiết đẹp, dễ thi công, dễ thay đổi và không làm hỏng bề mặt gạch gốc. Nếu ngân sách cho phép, hãy đầu tư vào việc thay gạch mới hoặc ốp sàn gỗ/nhựa giả gỗ. Đây là một khoản đầu tư xứng đáng cho giá trị và vẻ đẹp của ngôi nhà.

"Khai tử" đèn trần: Sai lầm khiến nhà u tối

Nhiều TikToker cho rằng đèn trần (đèn ốp trần, đèn chùm) là "lỗi thời" và khuyên bạn chỉ nên dùng đèn bàn, đèn cây để tạo không gian ấm cúng, "chill chill" như quán cà phê.

Julian Page, Trưởng bộ phận Thiết kế tại BHS, giải thích, một không gian sáng đẹp cần được bố trí nhiều lớp ánh sáng. Nếu loại bỏ hoàn toàn đèn trần, bạn đã bỏ đi nguồn sáng tổng thể - yếu tố giúp căn phòng được chiếu sáng đồng đều, không để lại những góc tối khó chịu.

Việc chỉ dựa vào đèn bàn, đèn cây (ánh sáng chức năng và điểm nhấn) sẽ khiến không gian bị tù túng, các góc phòng chìm trong bóng tối, tạo cảm giác thiếu hoàn thiện và ảnh hưởng đến thị lực của bạn khi sinh hoạt.

Trend bỏ đèn trần gây sốt TikTok, nhưng lại biến phòng thành không gian tối, chật và mỏi mắt (Ảnh: Future PLC).

Lời khuyên: Công thức chiếu sáng hoàn hảo là sự kết hợp của 3 lớp:

Ánh sáng tổng thể: Giữ lại đèn trần, nhưng hãy chọn loại có thiết kế hiện đại và lắp thêm dimmer (công tắc điều chỉnh độ sáng). Bạn có thể bật sáng khi cần sinh hoạt chung và giảm độ sáng để tạo không gian thư giãn.

Ánh sáng chức năng: Đèn bàn cạnh sofa để đọc sách, đèn rọi ở khu vực bếp.

Ánh sáng điểm nhấn: Đèn cây ở góc phòng, đèn rọi tranh để tạo chiều sâu và sự ấm cúng.

Tự tin DIY "quá đà": Khi 30 giây thần thánh gặp thực tế phũ phàng

Các video hướng dẫn tự lắp sàn gỗ, tự đi lại đường ống nước đơn giản, hay tự đóng một chiếc kệ phức tạp... tất cả đều được tua nhanh trong 30 giây với nền nhạc sôi động, khiến mọi thứ trông dễ như ăn kẹo.

Tuy nhiên, Yarl Christie, nhà sáng lập Stories Flooring, cảnh báo rằng hãy thực tế vì việc lắp sàn không hề dễ. Sàn gỗ công nghiệp đòi hỏi cắt chính xác, ghép thật khít để tránh khe hở nơi bụi bẩn và hơi ẩm tích tụ. Nếu lắp sai kỹ thuật, sàn có thể phồng, cong hoặc hư hỏng hoàn toàn.

Những công việc đòi hỏi kỹ thuật (liên quan đến điện, nước, kết cấu) nếu làm sai có thể gây nguy hiểm và chi phí sửa chữa còn lớn hơn nhiều lần so với việc thuê thợ chuyên nghiệp ngay từ đầu.

Tự làm theo TikTok tưởng tiết kiệm nhưng sai một ly có thể trả giá cả đống tiền (Ảnh: Future PLC).

Lời khuyên: Hãy phân loại công việc DIY:

An toàn cho người mới bắt đầu: Sơn tường, lắp ráp đồ nội thất có sẵn, treo tranh, trang trí đơn giản.

Cần nghiên cứu kỹ hoặc có kinh nghiệm: Dán giấy dán tường, lắp các loại kệ đơn giản.

Tuyệt đối nên gọi thợ: Mọi thứ liên quan đến điện, nước, lắp đặt sàn, xây tô.

Thảm họa rèm ngắn: Chiếc quần "cộc cỡn" của cửa sổ

Một xu hướng mới nổi cho rằng rèm cửa ngắn trên bậu cửa sổ hoặc lơ lửng giữa tường và sàn tạo ra vẻ ngoài gọn gàng, tinh tế.

Xu hướng này khiến Victoria Robinson một lần nữa phải thốt lên: "Tôi không thể chịu nổi kiểu rèm ngắn. Nó giống như mặc một chiếc quần tây không chạm đến mắt cá chân. Trông thật kỳ cục và sai sai".

Một bộ rèm có độ dài "lửng lơ" sẽ cắt ngang tầm mắt, khiến bức tường bị chia cắt và làm cho trần nhà trông thấp hơn hẳn. Nó phá vỡ sự liền mạch và sang trọng của không gian.

Rèm cửa ngắn tưởng gọn gàng, nhưng theo chuyên gia, đó là “thảm họa thẩm mỹ” (Ảnh: Future PLC).

Lời khuyên: Quy tắc vàng cho rèm cửa gần như không có ngoại lệ (trừ khi có lò sưởi hoặc đồ đạc cản trở ngay dưới cửa sổ):

Độ dài lý tưởng: Rèm nên chạm sàn hoặc dài hơn một chút và buông nhẹ trên sàn (puddled).

Vị trí treo: Thanh rèm nên được treo cao hơn khung cửa sổ từ 15-20cm và rộng hơn mỗi bên 10-15cm.

Cách treo này sẽ đánh lừa thị giác, tạo cảm giác cửa sổ to hơn, trần nhà cao hơn, mang lại vẻ sang trọng, hoàn thiện cho cả căn phòng.

TikTok là một nguồn cảm hứng tuyệt vời, nhưng hãy là một người tiêu dùng thông thái. Trước khi bắt tay vào thực hiện bất kỳ trào lưu nào, lời khuyên là bạn hãy dừng lại một giây và tự hỏi: Nó có thực sự giải quyết được vấn đề của mình không? Nó có bền không?, và quan trọng nhất, nó có khiến mình thực sự hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà này mỗi ngày không?

Ngôi nhà là một cuốn nhật ký về cuộc đời, tính cách và những kỷ niệm của bạn nên đừng biến nó thành một bản sao chắp vá của những xu hướng ngắn hạn. Bạn có thể mượn ý tưởng từ TikTok nhưng hãy biến tấu nó theo cách của riêng bạn bởi sau cùng, không có chuyên gia nào hiểu ngôi nhà của bạn hơn chính bạn.