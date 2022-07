3 giá trị của The Sky Aqua Bắc Giang

Phối cảnh dự án.

Lợi thế pháp lý

Từ khi ra mắt, The Sky Aqua đã gây ấn tượng với khách hàng nhờ lợi thế pháp lý. Bên cạnh quỹ căn đã có sổ hồng, các căn hộ còn lại đều được chủ đầu tư cam kết về tiến độ ra sổ cho khách hàng.

91 căn hộ first class này được xem là lời giải cho bài toán đầu tư bất động sản hạng sang, thuyết phục khách hàng lựa chọn nơi đây trở thành chốn an cư hoặc "bến đỗ" cho dòng tiền đầu tư. Bởi lẽ, mua để ở hay đầu tư vào một dự án có sổ đỏ, giấy tờ rõ ràng đồng nghĩa với việc sở hữu một tài sản có thể ở hoặc khai thác kinh doanh để thu về lợi nhuận ngay lập tức. Do đó, khách hàng cảm thấy an tâm về tính thanh khoản của dự án trong mua bán - chuyển nhượng, chủ đầu tư cho biết.

Theo chủ đầu tư, The Sky Aqua gồm các căn hộ sở hữu lâu dài. Vì vậy, đây chính là một tài sản tích lũy, đầu tư dài hạn của gia chủ hoặc là tài sản truyền đời cho các thế hệ tiếp nối.

Hoàn thiện theo chất lượng 5 sao

Được bàn giao từ quý III/2021, The Sky Aqua gây chú ý trên thị trường về độ hoàn thiện mang tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, đem lại những trải nghiệm vừa chân thực, vừa xa hoa.

Tọa lạc tại vị trí từ tầng 23 - 27 của tổ hợp căn hộ - khách sạn 5 sao APEC Aqua Park, The Sky Aqua giới thiệu đến khách hàng thượng lưu "phong cách nghỉ dưỡng tại gia" trong từng không gian sống.

Nội thất theo chuẩn khách sạn 5 sao.

Bên cạnh đó, tính ưu việt trong kiến trúc còn được thể hiện ở thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió trời với lô gia rộng rãi, giúp cả căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng cùng không khí tươi mát, trong lành. Hệ kính Low-e 3 lớp cách nhiệt, cách điện, cách âm đảm bảo nhiệt độ hài hòa và sự an tĩnh cho không gian sống. Đi cùng là công nghệ smarthome với hệ thống điện thông minh, khóa vân tay an toàn mang đến sự tiện lợi cho các cư dân tương lai.

Linh hoạt trong bài toán đầu tư

Để đảm bảo giá trị sinh lời của căn hộ, chủ đầu tư APEC Group mang đến cho khách hàng 2 hình thức đầu tư, đó là tự vận hành hoặc thuê chủ đầu tư vận hành với các mức chiết khấu lớn. Cụ thể, chủ sở hữu có thể tối ưu nguồn vốn bằng việc chủ động cho thuê căn hộ của mình trên nhiều nền tảng khi không sử dụng tới hoặc ủy thác kinh doanh cho đơn vị vận hành. Với hình thức đầu tư thứ 2, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận là khách hàng 80%, chủ đầu tư 20%, có kiểm toán 6 tháng/lần về doanh thu, chi phí.

Đơn vị quản lý vận hành là Mandala - thương hiệu quản lý khách sạn đang vận hành và phát triển chuỗi khách sạn Mandala trên toàn quốc, như Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Apec Mandala Wyndham Phú Yên… Với uy tín và kinh nghiệm của thương hiệu Mandala, khách hàng có thể ủy thác kinh doanh cho chủ đầu tư, đảm bảo dòng vốn đem lại lợi nhuận..

Ngoài ra, với nhu cầu dồi dào từ thị trường đến từ nhóm chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Bắc Giang, giới doanh nhân thường xuyên đi công tác, các sản phẩm căn hộ đa năng Sky Aqua Park hứa hẹn tiềm năng sinh lời với bất kỳ hình thức đầu tư nào.

"Hội tụ 3 giá trị bảo chứng của "siêu phẩm" bất động sản: Pháp lý và sở hữu lâu dài, sự hoàn thiện và đa dạng giải pháp đầu tư, Sky Aqua Park chính là gợi ý cho bài toán đầu tư bền vững, thôi thúc các khách hàng nhạy bén nhanh tay sở hữu", chủ đầu tư cho biết.