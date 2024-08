Xử lý nghi phạm cứa cổ, cướp tài sản ở bờ biển Phú Quốc ra sao?

Như Dân trí thông tin, trưa 31/7, anh D. (19 tuổi, ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) ngồi chơi điện thoại ở khu vực bãi biển thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, thì bị T.T.H. (16 tuổi, ở TP Phú Quốc) dùng đá đánh vào đầu và lấy dao cứa cổ. Đối tượng yêu cầu nạn nhân đưa 1 triệu đồng, nhưng chỉ lấy được của D. số tiền 130.000 đồng. Gây án xong, H. bỏ trốn vào đất liền, bị công an bắt giữ khi lẩn trốn tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Sự việc khiến D. bị thương, phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc. Dự kiến sau khoảng 5-7 ngày, nạn nhân sẽ được xuất viện.

Với những tình tiết nêu trên, nghi phạm cứa cổ vòi tiền người đi tắm biển ở Phú Quốc có thể bị xử lý ra sao?

Nghi phạm H. bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là hành vi hết sức manh động, không chỉ xâm phạm trực tiếp tới tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác mà còn tác động xấu tới tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận, tạo ra những hiệu ứng hết sức tiêu cực với hình ảnh của một thành phố du lịch như Phú Quốc. Việc cơ quan công an khẩn trương vào cuộc và truy bắt đối tượng là động thái hết sức kịp thời, giúp trấn an người dân cũng như tránh những rủi ro khác có thể xảy ra với đảo ngọc Phú Quốc.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư đánh giá hành vi của nghi phạm có dấu hiệu của việc dùng vũ lực làm cho người khác lâm vào tình trạng không thể chống cự để phục vụ cho ý định chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan chức năng sẽ tập trung làm rõ hành vi có dấu hiệu của tội Cướp tài sản đối với thanh niên này, bất chấp số tiền thực tế chiếm đoạt được chỉ là 130.000 đồng.

Theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt cơ bản của tội Cướp tài sản là 3-10 năm tù. Trường hợp hành vi thuộc các nhóm tình tiết định khung như gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác từ mức 11% trở lên; tài sản chiếm đoạt trị giá từ 50 triệu đồng trở lên; sử dụng vũ khí hay gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội... tùy thuộc mức độ, tính chất, hậu quả của hành vi phạm tội, mức phạt thấp nhất là 7 năm tù và cao nhất là tù chung thân.

Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

"Theo thông tin từ công an, nghi phạm đã 16 tuổi, có hành vi sử dụng vũ khí (dao) để đe dọa, tấn công nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản. Dù số tiền chiếm đoạt chỉ là 130.000 đồng nhưng với mục đích, động cơ khi thực hiện hành vi cũng như tính chất, hậu quả để lại, có cơ sở để xử lý hình sự đối với H. về tội Cướp tài sản với tình tiết định khung sử dụng vũ khí theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt của khoản này là 7-15 năm tù", luật sư Trang phân tích.

Vết cứa trên cổ nạn nhân (Ảnh: Bảo Trân).

Với tình tiết nghi phạm chưa đủ 18 tuổi, việc xử lý hình sự sẽ căn cứ quy định tại Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, khoản 1 Điều này quy định người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi khi phạm tội không bị áp dụng mức phạt tù chung thân hoặc tử hình. Nếu tội danh bị áp dụng có mức phạt cao nhất như trên, mức phạt cao nhất đối với người phạm tội chưa đủ 18 tuổi sẽ là 18 năm tù.

Trường hợp bị xử lý với tội danh có khung hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Đối chiếu quy định trên, nếu bị quy kết trách nhiệm về tội Cướp tài sản theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt có thể áp dụng đối với nghi phạm H. là 5 năm 3 tháng tù đến 11 năm 3 tháng tù.