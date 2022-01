Xóa dữ liệu camera, giấu tội cho người tình: Bố bé 8 tuổi đáng nhận án gì?

Dân trí Theo luật sư, trường hợp bố cháu V.A. xóa thông tin dữ liệu trong camera nhưng không phải là người thực hiện hành vi phạm tội (đánh đập bé đến chết) thì sẽ bị xử lý về tội "Che giấu tội phạm".

Như Dân trí đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án bé 8 tuổi bị hành hạ tử vong cho Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) Công an TPHCM để mở rộng điều tra vì xác định đây là án điểm.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục đấu tranh với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, cùng tạm trú quận Bình Thạnh). Nhiều tình tiết mới trong vụ án đã dần hé lộ và được làm rõ.

Nhiều dấu hiệu cho thấy Thái đã cố tình che giấu cho hành vi tàn ác của người tình.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM kiến nghị đổi tội danh với 2 đối tượng

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em TPHCM vừa tiếp tục có kiến nghị gửi cơ quan điều tra đề nghị chuyển đổi tội danh với Nguyễn Võ Quỳnh Trang từ "Hành hạ trẻ em" sang "Giết người"; đồng thời kiến nghị xử lý Nguyễn Kim Trung Thái với vai trò đồng phạm trong vụ án.

Một nguồn tin tiết lộ, dữ liệu camera an ninh trong căn hộ gia đình bị can Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) thuê để sinh sống được cơ quan công an phục hồi và đã lộ rõ những hành vi của bị can Thái và đặc biệt là hành vi của bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai).

Nguồn tin cho hay, những dữ liệu camera phục hồi được là không xuyên suốt và cơ quan điều tra đang giám định các đoạn clip từ camera an ninh cũng như các chứng cứ khác trong vụ án.

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái mở ứng dụng trên điện thoại di động để xóa dữ liệu camera an ninh khi con gái ruột đang trong phòng cấp cứu, chưa rõ sống - chết

Tuy vậy, những dữ liệu camera an ninh phục hồi được đã xác thực rằng bị can Trang có nhiều lần dùng cây gỗ đánh bé N.T.V.A (8 tuổi) trong khi kèm học bài. Có một số lần, bị can Thái ngồi tại nhà chứng kiến nhưng không can ngăn.

Và đặc biệt thể hiện rõ chiều ngày 22/12, Trang đã hành hạ cháu A. dã man bằng gậy gỗ dài 90 cm, đường kính 2,2 cm và bằng chân tay… Được biết, sau khi hành hạ gần 4 giờ liền, từ 14h đến gần 18h chiều, Trang thấy cháu A. nguy kịch liền gọi điện cho Thái về xử lý.

Nguồn tin tiết lộ, ban đầu Thái sơ cứu cho con, không có ý định đưa con đi cấp cứu vì sợ vụ việc bị phát hiện nhưng tình trạng chấn thương bé A. quá nặng, cơ thể không còn phản xạ, bất tỉnh nên Thái báo bảo vệ tòa nhà để phụ đưa con cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Khi cháu A. trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết, Thái mở ứng dụng trên điện thoại để xóa dữ liệu camera an ninh trong căn hộ của mình.

Nguồn tin tiết lộ thêm, sau khi bị bắt giữ khẩn cấp để phục vụ quá trình điều tra, bị can Thái khai rằng, biết trong dữ liệu camera an ninh có những hình ảnh Trang đánh đập con trong thời gian dài và việc con gặp nạn trong chiều 22/12 là do Trang đánh đập gây ra nên Thái chủ động xóa dữ liệu camera vì không muốn ảnh hưởng đến Trang cũng như bản thân Thái.

Hành vi che giấu tội phạm đã quá rõ ràng!

Đó là khẳng định của Luật sư Quách Thành Lực, Công ty luật Pháp trị về hành vi của bố cháu bé.

Theo đó, tội che giấu tội phạm là hành vi của người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật Hình sự quy định.

Trong quá trình điều tra, nếu có căn cứ xác định bé A. bị hành hung dẫn tới tử vong, cơ quan chức năng có thể thay đổi tội danh, truy cứu trách nhiệm hình sự bị can Trang về các tội nặng hơn đó là "Cố ý gây thương tích" hoặc "Giết người".

Khi đó, cha của cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái cũng sẽ bị xử lý về tội Giết người với vai trò đồng phạm.

Khi đã bị xử lý về tội Giết người thì hành vi xóa camera sẽ là tình tiết xác định là không thành khẩn, gây khó khăn cho cơ quan điều tra lên cũng sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

Theo khoản 1, Điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội với người dưới 16 tuổi, vì động cơ đê hèn và thực hiện tội phạm một cách man rợ nên đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong trường hợp người xóa thông tin dữ liệu trong camera không phải là người thực hiện hành vi phạm tội (với vai trò giúp sức, xúi giục hoặc là người trực tiếp thực hiện hành vi) không bị xử lý về tội danh này thì hành vi xóa dữ liệu trong camera để che giấu tội phạm sẽ bị xử lý về tội "Che giấu tội phạm".

Trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội hoặc các đồng phạm khác xóa dữ liệu để che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình và đồng bọn thì đây là tình tiết cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án và hành vi không thành khẩn của đối tượng, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Hải Hà