Vượt đèn đỏ ở Hà Nội: Mức phạt cao nhưng xe không chính chủ nên chẳng sợ?

Bài viết "Bất chấp mức phạt nặng, nhiều lái xe máy và ô tô vẫn vượt đèn đỏ ở Hà Nội" trên Dân trí gần đây thu hút sự quan tâm của bạn đọc, với nhiều góc nhìn xoay quanh hiệu quả của phạt nguội, ý thức người tham gia giao thông và các giải pháp cần thực hiện.

Độc giả Dung Tran Quoc nhận định: "Vấn đề giao thông ở Việt Nam không phải là phạt bao nhiêu tiền, mà là thực sự xử phạt được bao nhiêu người vi phạm. Với tài xế ô tô, có phạt nguội thì họ chấp hành hơn, còn với nhiều xe máy thì… vô vọng vì xe không chính chủ".

Không ít trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố tình vượt đèn đỏ trong giờ cao điểm tại ngã 5 Ô Chợ Dừa, Hà Nội (Ảnh: Dân trí).

Đồng quan điểm, bạn đọc Bao Chau bổ sung: "Nhiều người đi xe máy biết không thể bị phạt nguội nên họ không sợ. Thậm chí, có mặt CSGT thì họ vẫn thách thức vì biết lực lượng khó mà bắt khi họ luồn lách trong dòng xe đông.

Muốn thay đổi, cần kiểm soát chặt biển số để phạt nguội, hoặc ghi hình rồi chặn bắt ở vị trí khác, đồng thời tuyên truyền công khai. Đặc biệt là nhóm tài xế xe công nghệ, chỉ mong nhanh để cày thêm cuốc, càng dễ vi phạm".

Bạn đọc Mạc Văn Long thẳng thắn: "Xe máy vẫn là đối tượng đi ẩu nhất, thường xuyên luồn lách, vượt đèn đỏ. CSGT cần tiếp tục xử phạt nghiêm".

Không đồng tình với quan điểm "đổ lỗi" cho xe máy, tài khoản VTQ cho rằng: "Không chỉ xe máy mới vi phạm, ô tô cũng vi phạm rất nhiều. Nhiều trường hợp ô tô chen lấn, dừng chắn ngang cả ngã tư. Ý thức mới là gốc rễ vấn đề".

Cùng góc nhìn, bạn đọc Nguyễn Linh dẫn chứng: "Một chiều đường chứa được 5 ô tô thì các ông đi thành 6, chen nhau, đỗ ngang cả ngã tư đèn xanh đỏ. Xe máy không luồn lách thì biết đi kiểu gì? Ô tô có bao giờ nhường đường cho xe máy đâu mà bảo xe máy đi láo?".

Bạn đọc Steven Pham đưa ra so sánh, mức phạt vượt đèn đỏ của ô tô tại Việt Nam hiện ở mức 18-20 triệu đồng, tương đương khoảng 50 ngày thu nhập trung bình. Trong khi đó, tại Singapore chỉ tương đương 1,6 ngày lương, Malaysia 2,5 ngày, Thái Lan 5,6 ngày, hay các nước phát triển như Nhật, Anh, Pháp, Mỹ dao động 0,4-2 ngày lương.

"Mức phạt ở Việt Nam cao hơn nhiều nhưng trình trạng vi phạm chỉ giảm nhẹ. Các nước khác ngoài hạ tầng phát triển còn có cơ chế trừ điểm, tước bằng, camera giám sát dày đặc nên tính răn đe rất cao. Chỉ tăng tiền phạt mà thiếu các biện pháp bổ trợ thì khó tạo chuyển biến", Steven Pham nhận định.

Nhiều bạn đọc cho rằng, "nút thắt" khiến phạt nguội khó hiệu quả là tình trạng xe không chính chủ.

Theo độc giả Nam Xuân: "Cái khó nhất của phạt nguội là xe không chính chủ. Phải giải quyết triệt để vấn đề này thì phạt nguội mới hiệu quả. Xe không chính chủ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người mặc nhiên vi phạm".

Xe không chính chủ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người mặc nhiên vi phạm (Ảnh: Dân trí).

Cùng quan điểm, bạn đọc Tran Nhu Tu đề xuất: "Cần có một chiến dịch kiểm tra xe máy trên toàn quốc để siết chặt việc sang tên chính chủ, sau đó mới áp dụng phạt nguội triệt để. Với ô tô thì phần lớn đã chính chủ, còn xe máy thì thủ tục vẫn rườm rà, nhiều trường hợp không tìm được chủ cũ, cần tạo điều kiện để người dân hợp thức hóa".

Bạn đọc Binh Nguyen Van nêu ý tưởng: "Chỗ nào có lắp camera thì phải kiểm tra toàn bộ hình ảnh vi phạm 24/7. Bất kỳ ai vi phạm lọt vào ống kính đều bị xử lý. Nếu thiếu nhân lực thì giao cho địa phương nơi đặt camera phụ trách. Trường hợp cán bộ bỏ qua không xử lý thì phải làm rõ trách nhiệm".

Trong khi đó, bạn đọc Tay Nguyen cho rằng: "Thay vì chờ đợi ý thức tham gia giao thông tự nâng cao, cần bố trí CSGT tại những điểm thường xuyên có vi phạm, bắt và xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vượt đèn đỏ. Chờ kêu gọi ý thức thì lâu quá".