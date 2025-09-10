Vụ trường "bêu tên" học sinh: Lòng tốt từ tâm, đừng phông bạt người tài trợ

Trong lễ khai giảng, Trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời.

Trong danh sách này thể hiện nội dung về hoàn cảnh của học sinh khó khăn, có học sinh bị K hạch, bố mẹ bỏ nhau, khuyết tật vận động, có chị bại não… gây ngỡ ngàng và bức xúc cho dư luận khi thông tin riêng tư của các em bị phơi bày nơi đông người.

Ngay sau đó, Trường Tiểu học Thái Thịnh phát đi thư ngỏ xin lỗi phụ huynh, học sinh vì sai sót đáng tiếc nêu trên và nhìn nhận đây là bài học đắt giá cho nhà trường.

Trường học “bêu tên” học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lễ khai giảng (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng có thể thông cảm, bởi mục đích của nhà trường là muốn công khai, minh bạch thông tin.

Song, phần lớn ý kiến lên án gay gắt, cho rằng những người làm giáo dục đã thiếu tôn trọng, không quan tâm đến cảm xúc của phụ huynh và những đứa trẻ bị "bêu" tên.

"Tôi thật sự không hiểu các ông, bà nghĩ gì khi công khai danh sách trước toàn trường. Các ông, các bà còn làm trong ngành giáo dục nữa chứ!. Tôi đọc tin mà lòng nặng trĩu, thương các con từ sáng tới giờ", độc giả Hiền Bùi bức xúc.

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Bá Hùng cho rằng, ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng trong trường hợp này thật khó thông cảm.

"Người mà các vị cần phải xin lỗi là những đứa trẻ bị "bêu" tên ấy. Là thầy cô mà để xảy ra việc như thế này thì dạy học sinh thế nào nữa", bạn đọc ngán ngẩm.

"Có lẽ hiệu trưởng vừa chuyển từ ngành kiểm toán sang nên mới nghĩ đến chuyện công khai, minh bạch đến mức này", một độc giả bình luận.

"Việc công khai các học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể là ý tốt của nhà trường nhưng nó vô tình làm tổn thương các cháu. "Của cho không bằng cách cho", ai cũng có lòng tự trọng và dễ mặc cảm.

Các thầy cô nên trực tiếp gặp gỡ học sinh và phụ huynh để xin lỗi, động viên tinh thần, bởi việc làm này ảnh hưởng lớn đến tâm lý và nỗ lực phấn đấu của các em", anh Nguyễn Vũ chia sẻ.

Đồng quan điểm, tài khoản tên Minh viết: "Xin các nhà trường, kể cả khi trao quà cho học sinh khó khăn thì chỉ cần bàn bạc nội bộ, đừng "bêu" ra giữa trường. Hãy nói rằng đây là những em xứng đáng được nhận quà, được động viên vì đã nỗ lực trong học tập và cuộc sống.

Các em có hoàn cảnh thiệt thòi mà vẫn đi học đầy đủ đã là sự cố gắng lớn rồi. Chỉ cần trao quà, mọi người sẽ tự hiểu, không nhất thiết phải dùng từ "khó khăn", "vượt khó"; chưng ra như vậy, trẻ con biết xấu hổ đấy".

Việc trường học "bêu tên" học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lễ khai giảng khiến chị Ly Trần liên hệ câu chuyện đáng tiếc tại nơi mình công tác. Chị kể: "Đầu năm học hay lễ tết, cơ quan tôi thường có hoạt động trao quà cho học sinh khó khăn, khuyết tật. Nhưng cách tổ chức thiếu tinh tế lại gây tác dụng ngược: nhiều em mặc cảm, tự ti, không muốn nhận quà trước đám đông.

Điều này tạo ra sự phân biệt, thậm chí xâm phạm đời tư, khiến các em bị tổn thương tâm lý nặng nề. Tôi luôn phẫn nộ vì cho rằng đó là hành động nhẫn tâm, phản cảm".

Cũng theo bạn đọc này, hiện nhiều nơi còn biến việc tặng quà như một hình thức quảng bá, đánh bóng tên tuổi.

"Lòng tốt đi từ cái tâm chứ không cần phải để phông bạt cho người tài trợ. Khi đó, món quà chẳng khác nào sự "bố thí", buộc học trò phải chịu cảnh vinh - nhục trước thầy cô, bạn bè và cả mạng xã hội. Đây là hành vi phản giáo dục, đi ngược lại ý nghĩa nhân văn vốn có của việc khen thưởng, hỗ trợ", chị Ly nêu quan điểm.

Nữ độc giả cho rằng, việc động viên học sinh nên được thực hiện một cách kín đáo, tôn trọng sự riêng tư, kết hợp hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất một cách tự nhiên, bình đẳng.

"Chỉ khi làm được như vậy, phần thưởng mới thực sự trở thành nguồn khích lệ, giúp học sinh tự tin hòa nhập và vươn lên trong học tập", cô nói.