Vụ thiếu niên chạy xe đâm thai phụ tử vong: Chủ xe có bị xử phạt?

Như đã đưa tin, ngày 2/7, P.N.C. (SN 2007, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang biển kiểm soát 47A-007.31 lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (đại lộ chưa được thông xe chính thức).

Tại địa bàn phường Tự An, xe mô tô của N. đã tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, ngụ TP Buôn Ma Thuột) đang mang thai tháng thứ 5 điều khiển. Hậu quả, chị H. tử vong tại chỗ, chiếc xe mô tô bay lên dải phân cách, cách vị trí va chạm khoảng 100m. C. bị thương nặng và đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Nhiều độc giả Dân trí cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của phụ huynh, tại sao con chưa đến 16 tuổi đã chạy xe phân khối lớn. Độc giả cũng đặt vấn đề, việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông dẫn tới tai nạn chết người sẽ bị xử lý thế nào?

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến thai phụ tử vong tại chỗ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Giải đáp băn khoăn của độc giả, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, hành vi điều khiển phương tiện giao thông nói chung và mô tô, xe gắn máy nói riêng khi chưa đủ tuổi và không có giấy phép lái xe là vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, việc cha mẹ giao xe cho con hoặc không kiểm soát việc con tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện là sự thiếu trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ trong giáo dục con cái. Chính sự chủ quan và thiếu trách nhiệm khi không tuân thủ pháp luật, quản lý con trẻ đã khiến cho không những con họ mà còn những người tham gia giao thông phải chịu những hậu quả vô cùng nặng nề.

Theo quy định pháp luật, người giao xe cho người chưa đủ tuổi có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp, cha mẹ biết rõ con mình không có giấy phép lái xe, không đủ độ tuổi tham gia giao thông mà vẫn giao xe cho con gây tai nạn giao thông làm chết người thì có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Ngược lại, nếu nam thanh niên tự ý lấy xe, và cha mẹ không biết hoặc không thể biết thì cha mẹ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, trách nhiệm dân sự vẫn sẽ được đặt ra trong vụ việc này. Theo quy định tại khoản 2 Điều 586 Bộ luật dân sự 2015, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Do đó, trong vụ việc trên, kể cả khi C. đã tử vong, trong trường hợp C. có tài sản riêng thì phải bồi thường bằng chính tài sản của mình, nếu không đủ thì cha mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của họ. Trường hợp nếu người gây tai nạn không có tài sản riêng thì cha mẹ của người này sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại toàn bộ cho nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân.

Luật sư chia sẻ thêm, theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự, khi người gây nguy hiểm cho xã hội đã chết thì không xem xét trách nhiệm hình sự. Vậy nên, trong vụ việc trên C. sẽ không bị khởi tố hình sự mà không cần xem xét đến độ tuổi cũng như hậu quả của hành vi gây ra.

Gây tai nạn cho người đang mang thai, có bị coi là làm chết 2 người?

Nhiều độc giả Dân trí cũng băn khoăn, trong trường hợp nam thanh niên gây tai nạn khiến người phụ nữ đang mang thai tử vong thì có bị coi là làm chết hai người hay không?

Luật sư Tiền cho biết, dưới góc độ pháp luật hình sự thì đối tượng tác động của tội phạm liên quan đến con người phải là con người đang sống.

Thời điểm bắt đầu sự sống của con người dưới góc độ pháp lý hình sự là kể từ lúc họ được sinh ra và tồn tại độc lập với người mẹ. Pháp luật hình sự bảo vệ con người trong suốt thời gian sự sống bắt đầu và chưa kết thúc.

Vậy nên, người mang thai không thể coi là hai người, mà tình tiết làm chết người là phụ nữ mang thai là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi vi phạm được quy định cụ thể tại Điểm i Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 2017.