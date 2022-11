Vụ hơn 120 học sinh ngộ độc: Có căn cứ khởi tố vụ án hình sự?

Như đã đưa tin, ngày 18/11, báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết vào ngày 17/11, đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường iSchool Nha Trang làm 123 học sinh phải nhập viện điều trị từ đêm 17 đến sáng 18/11.

Sau 2 ngày điều trị, một học sinh ngộ độc thực phẩm chuyển nặng, đã tử vong khi đang trên đường chuyển đi bệnh viện ở TPHCM.

Vụ việc có dấu hiệu vi phạm

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vụ việc nghiêm trọng trên, TS. LS. Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật Chính Pháp cho biết, theo quy định của pháp luật thì việc trồng trọt, chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu về lương thực, thực phẩm phải đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, nghiêm cấm việc sử dụng các hóa chất, chất cấm trong hoạt động nông nghiệp.

Việc thu hoạch, giết mổ, bảo quản phải theo quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến người tiêu dùng tử vong thì cơ quan điều tra sẽ xử lý hình sự đối với hành vi này về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 bộ luật hình sự.

Thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều trường hợp các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tuy nhiên cũng chỉ xử phạt hành chính bởi chưa xác định được hậu quả đã gây ra đối với xã hội. Còn đối những với những vụ việc như thế này, hậu quả gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của con người là đã có nên việc khởi tố vụ án hình sự là hoàn toàn có khả năng thực hiện được nếu như cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ngộ độc từ một loại thực phẩm nào đó.

Luật sư Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc, sẽ tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân, lấy mẫu thức ăn, nguồn nước và các thực phẩm mà nhà trường có sử dụng trong thời điểm sự việc xảy ra để kiểm nghiệm nhằm xác định độc tố, nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc hàng loạt học sinh.

Trong trường hợp xác định hóa chất, độc tố có trong loại thực phẩm nào thì sẽ tiến hành truy xuất nguồn gốc để xác định việc sản xuất, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, chế biến có đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hay không? Nguyên nhân nào dẫn đến ngộ độc thực phẩm sẽ tiến hành truy trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Căn cứ khởi tố ra sao?

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đã có tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định được mô tả theo khoản 1, Điều 317 bộ luật hình sự như:

- Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm, mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết là có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc sản phẩm trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

- Thực phẩm trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm...

Vụ việc dẫn đến hậu quả là một học sinh tử vong, nhiều học sinh bị tổn hại nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, xác định trách nhiệm của cá nhân có liên quan để khởi tố bị can, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là vụ việc ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng gây lo lắng cho nhiều phụ huynh. Bởi vậy cơ quan chức năng và các cơ sở giáo dục cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát để phát hiện ra những thiếu sót, vi phạm trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở giáo dục.