Vụ đường xong, nhà bị nứt, dân mòn mỏi chờ hỗ trợ: UBND tỉnh chỉ đạo

Ngày 9/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 kiểm tra, báo cáo việc báo Dân trí phản ánh tình trạng người dân chờ hỗ trợ, liên quan đến việc thi công đường tuyến tránh An Khê.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án 2 kiểm tra, báo cáo việc phản ánh của báo chí và hướng xử lý trong thời gian tới cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 12/7/2024.

Một số căn nhà xuất hiện các vết nứt lớn, xé toác bức tường (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí thông tin, quá trình thi công đường tuyến tránh An Khê (Gia Lai) đã khiến hơn 20 căn nhà của người dân bị nứt, hư hỏng. Gần 1 năm nay, đường đã xong nhưng người dân vẫn mòn mỏi chờ đền bù để sửa nhà.

Tuyến tránh An Khê thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư. Tuyến đường được xây dựng mới với tổng chiều dài khoảng 13km qua địa bàn huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê.