Vụ đạp nhầm chân ga, tông tử vong chủ tiệm rửa xe: Có dấu hiệu hình sự

Như Dân trí thông tin, sáng 9/3, bà L. (68 tuổi, ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) lái ô tô tới cửa hàng của gia đình bà C. (47 tuổi, ở thị trấn Liên Nghĩa) để rửa xe. Khi bà C. đứng phía trước đầu xe để hướng dẫn đánh xe lên bệ rửa thì bất ngờ bị phương tiện lao tới tông tử vong. Theo công an, nguyên nhân vụ tai nạn do bà L. đạp nhầm chân ga khi đưa xe lên bệ rửa.

Với diễn biến sự việc như trên, nữ tài xế có thể phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật?

Khoảnh khắc ô tô vọt lên, tông tử vong chủ tiệm rửa xe (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là sự việc hết sức đáng tiếc. Theo thông tin hiện có, bước đầu có thể xác định lái xe không cố ý tước đoạt tính mạng chủ cửa hàng mà nguyên nhân sự việc xuất phát từ lỗi vô ý, bất cẩn của bà L. Tuy nhiên, với hậu quả làm một người tử vong, nữ tài xế vẫn có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho biết với trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông chủ quan, bất cẩn dẫn tới tai nạn chết người, họ có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Vô ý làm chết người (Điều 128) hoặc Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260) quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Trích dẫn quy định tại khoản 2, Điều 2 Luật Đường bộ 2024, ông Thắng chỉ ra khái niệm "đường bộ" bao gồm đường, cầu đường bộ, cống đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ, cầu phao đường bộ, đường cứu nạn và các công trình phụ trợ gắn liền với đường bộ. Ngoài ra, đường bộ không bao gồm các khu vực khác có thể điều khiển ô tô như sân nhà để xe, sân trường, garage hay hầm để xe...

Trong trường hợp tài xế điều khiển phương tiện trong khu vực phạm vi của cửa hàng rửa xe thì không được coi là tham gia giao thông đường bộ. Do đó, trong trường hợp xem xét trách nhiệm hình sự, không có căn cứ để cơ quan chức năng xử lý bà L. về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ tập trung làm rõ dấu hiệu của tội Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015. Trường hợp bị quy kết trách nhiệm hình sự về tội danh trên, khung hình phạt mà tài xế này có thể bị xem xét xử lý là 1-5 năm tù. Do đây không phải tội danh thuộc nhóm tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại nên dù các bên có thể thương lượng, hòa giải, cơ quan điều tra vẫn sẽ xem xét trách nhiệm hình sự của tài xế này theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ xem xét để đánh giá, ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ (nếu có) cho nghi phạm theo Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015. Trong trường hợp người phạm tội có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, Tòa án có thể xem xét tuyên phạt người đó mức phạt dưới mức của khung hình phạt mà người đó bị truy tố.

Về trách nhiệm dân sự, trong trường hợp bị xử lý hình sự, bà L. có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm cho nạn nhân và gia đình. Mức bồi thường được tính theo quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015.