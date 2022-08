Vụ dành cả thanh xuân đi đòi đất: Tiếp tục chuyển đơn đến VP Chính phủ

6 văn bản của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ đôn đốc

Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được đơn của bà Lê Thị Hồng Phượng (trú tại phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM) khiếu nại liên quan đến quyền sử dụng đất của gia đình tại quận Bình Tân, TPHCM.

Về việc này, gia đình bà Lê Thị Hồng Phượng đã hơn 40 năm gửi nhiều lần đơn đến các cấp cơ quan chức năng có thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 206/TB-VPCP ngày 23/12/2019. Tuy vậy, đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Văn phòng Chính phủ phát đi nhiều văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về việc giải khiếu nại của bà Phượng nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Ban Dân nguyện trân trọng gửi đơn của công dân đến đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết đến Ban Dân nguyện để thực hiện nhiệm vụ giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, ngày 24/6, Ban tiếp Công dân TPHCM cũng chuyển đơn của bà Lê Thị Hồng Phượng đến Văn phòng UBND TPHCM sau khi bà Phượng đề nghị UBND TPHCM giải quyết vụ việc liên quan đến trả lại đất tại bằng khoán điền thổ số 1103-6 tờ bản đồ số 4, phường Bình Trị Đông, nay là phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Theo Ban tiếp Công dân, vụ việc nêu trên, Thanh tra thành phố đã có báo cáo số 68/BC-TTTP-P4 ngày 20/5/2022 báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM. Do đó, Ban tiếp Công dân chuyển đơn và kiến nghị lãnh đạo Văn phòng UBND TP xem xét, chỉ đạo Phòng Đô thị rà soát, trình Chủ tịch UBND TP giải quyết đơn của công dân theo quy định.

Gần 20 năm qua, đã có 6 văn bản của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở, đôn đốc giải quyết nhưng chưa được UBND TPHCM giải quyết thấu đáo. Cụ thể: Văn bản số 2254/VPCP.VII ngày 9/5/2003; văn bản số 4657/VPCP.VII ngày 24/8/2006; văn bản số 5712/VPCP - KNTN ngày 29/8/2008; văn bản số 2493/VPCP-KNTC ngày 17/4/2009, văn bản số 5892/VPCP-V.I ngày 7/6/2017; văn bản số 206/TB-VPCP ngày 23/12/2019 và văn bản 4262/VPCP-VI.

Bà Phượng cho biết, sức khỏe đã rất yếu và mong sớm nhận lại phần đất của gia đình theo nguyện vọng của cha mẹ trước khi qua đời.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Phượng cho biết, bà đã gần 70 tuổi, sức khỏe rất yếu sau gần 40 năm đi đòi đất. Trong đại dịch Covid-19, bà tưởng mình đã không qua khỏi và phải bỏ ngang giấc mơ đòi lại đất cho gia đình, dòng tộc. Giờ đây, khi dịch Covid-19 đã ổn định, bà sẽ tiếp tục đi gửi đơn kêu cứu để mong sớm được giải quyết vụ việc.

"40 năm qua, hàng ngàn lá đơn của tôi đã gửi đi. Tôi không nhớ mình đã đi bao nhiêu chuyến xe từ Nam ra Bắc để gửi đơn kêu cứu và tôi đã viết bao nhiêu lá đơn gửi cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hiện, tôi lại tiếp tục gửi đơn từ Nam ra Bắc để mong được UBND TPHCM đối thoại, hy vọng tôi sẽ sớm thực hiện giấc mơ dở dang của cha mẹ tôi", bà Phượng nghẹn ngào.

Hành trình gian nan đi đòi đất

Như Báo Dân trí đã phản ánh, trước giải phóng, gia đình bà Lê Thị Hồng Phượng sở hữu 16.000 m2 đất tại Bình Trị Đông, Bình Chánh. Do nằm ở vị trí đắc địa nên năm 1974, gia đình bà san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào để chuẩn bị xây dựng dự án Khu thương xá. Ngày 30/4/1975 Sài Gòn được giải phóng, phần đất này được chính quyền mới tạm giữ nhưng không ra văn bản tịch thu hoặc cải tạo hoặc trưng thu sử dụng.

Bằng khoán điền thổ số 1103, thuộc loại đất ruộng có diện tích 16.000m2 nhằm lô số 330 tờ bản đồ thứ 4 - Bình Trị Đông (khu đất này trước đây thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, nay thuộc quận Bình Tân của gia đình bà Phượng.

Từ năm 1978 gia đình bà Phượng liên tục có đơn xin lại phần đất trên nhưng lãnh đạo huyện chưa xem xét. Trong khi gia đình bà Phượng không có nhà ở thì gần 30 cán bộ được vào khu đất này để cất nhà. Nhiều lần gửi đơn khiếu nại nhưng đến nay, gia đình bà Phượng vẫn chưa nhận lại được tấc đất nào, dù sự việc đã được Chính phủ vào cuộc chỉ đạo.

Theo báo cáo số 485/BC.TTCP ngày 16/3/2009 về giải quyết khiếu nại của bà Phượng của Thanh tra Chính phủ, phần đất có diện tích 16.000m2 có nguồn gốc trước 30/4/1975 do bà Trần Thị Đê (mẹ bà Phượng) đứng chủ quyền, sau ngày 30/4/1975 do UBND thị trấn An Lạc tiếp quản.

Tháng 9/1978, UBND TPHCM cấp cho Ban Kiến thiết bến xe miền Tây (BXMT) sử dụng một phần khu đất của bà Đê để xây dựng mở rộng BXMT. Trong giấy cấp đất của UBND TPHCM nêu: "Việc đền bù hoa màu, nhà cửa của nhân dân cần phối hợp với chính quyền địa phương và theo chính sách chung của Nhà nước".

Tháng 9/1983, UBND TPHCM cấp phép sử dụng đất có thời hạn để mở rộng BXMT, trong đó có một phần đất diện tích gần 6.100m2 có nguồn gốc của bà Đề. Phần đất còn lại do UBND huyện Bình Chánh điều phối, sử dụng.

Tháng 4/1979, UBND huyện Bình Chánh ra Quyết định số 137/QĐ-UB cấp cho ông Nguyễn Văn Nhờ 1.000m2 để làm nhà, đáng chú ý phần đất này đè lên "bằng khoán" (hiện là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) số 1103 của gia đình bà Phượng, đồng thời "tạm giao thêm" cho ông Nhờ 1.000m2 để ông Nhờ sử dụng vào mục đích chăn nuôi, cải thiện đời sống.

Phần đất còn lại của gia đình bà Phượng (nằm ngoài diện tích đã cấp cho BXMT, ông Nhờ và diện tích mở đường Kinh Dương Vương, đường Tên Lửa), UBND huyện Bình Chánh tiếp tục chia cho một số hộ dân và các hộ dân tự khai phá sử dụng.

Quá bức xúc, gia đình bà Phượng đã khiếu nại vượt cấp ròng rã hơn 20 năm qua. Theo bà Phượng, hơn 40 năm qua, bà và gia đình đã đi hàng trăm lần từ Nam ra Bắc để gửi hàng nghìn lá đơn kêu cứu. Hiện, bà Phượng phải "ăn nhờ ở đậu" người thân vì không có nhà, không có tài sản. Sau thời gian đi bán vé số mưu sinh, sức khỏe, tinh thần bà Phượng đã giảm sút nghiêm trọng.