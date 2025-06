Vấn đề pháp lý vụ ô tô đầu kéo tông liên hoàn, 2 người tử vong trên cao tốc

Như Dân trí thông tin, sáng 12/6, một ô tô đầu kéo va chạm với ô tô tuần tra giao thông tại khu vực km19+200 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Việt Yên, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) rồi tiếp tục lao tới, lật nghiêng, va chạm với một xe khách và một xe tải cẩu đang cứu hộ. Vụ việc khiến tài xế xe đầu kéo và tài xế xe tải cẩu tử vong, 4 ô tô bị hư hỏng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc do tài xế xe đầu kéo không chú ý quan sát, dẫn tới lao vào các phương tiện trên đường cao tốc. Tuy nhiên, với việc tài xế này đã tử vong, việc giải quyết hậu quả của vụ tai nạn sẽ được xử lý như thế nào?

Khoảnh khắc xe đầu kéo mất lái, lật nghiêng rồi văng vào đuôi xe khách đang dừng ven đường (Ảnh cắt từ clip).

Theo luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM), căn cứ kết quả xác minh bước đầu của cơ quan công an, với nguyên nhân vụ tai nạn do lỗi tài xế xe đầu kéo cùng hậu quả làm chết người, đây là vụ việc có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. Cơ quan công an có thể khởi tố vụ án hình sự để điều tra trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định.

Đối với tài xế container, dù kết quả xác minh bước đầu cho thấy đã có lỗi thiếu quan sát nhưng do người này đã tử vong, căn cứ Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, cơ quan điều tra có thể ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc đình chỉ điều tra (trong trường hợp đã khởi tố) đối với người này do thuộc trường hợp "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Đối với các tài xế xe khác dừng đỗ trên đường, luật sư nhìn nhận cần xác minh một cách toàn diện, khách quan nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó làm rõ việc các tài xế dừng đỗ xe bên đường cao tốc đã tuân thủ các quy tắc an toàn theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 hay chưa, và lỗi dừng đỗ (nếu có) có mối quan hệ nhân quả với vụ tai nạn thương tâm này hay không.

"Ngoài tài xế container, cần xác định các phương tiện khác đã dừng đỗ đúng quy định, có tuân thủ các quy tắc an toàn (bật đèn cảnh báo, đặt chướng ngại vật ở khoảng cách đủ xa...) hay chưa và có gây cản trở tới giao thông đường bộ hay không. Nếu kết quả xác minh cho thấy việc dừng đỗ xe có một phần lỗi của người điều khiển, dẫn tới cản trở giao thông, gây tai nạn chết người, dù là lỗi hỗn hợp nhưng người điều khiển các phương tiện này vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Việc xác định trách nhiệm (nếu có) sẽ phụ thuộc vào mức độ, tính chất, hậu quả của lỗi trong tổng hòa các nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Từ đó, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét có áp dụng các biện pháp hình sự, đồng thời yêu cầu bồi thường hay không", luật sư bình luận.

Trường hợp xác định có dấu hiệu hình sự đối với những người còn lại, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, chỉ đình chỉ điều tra đối với một phần vụ án liên quan tới tài xế container đã thiệt mạng. Ngược lại, nếu sự việc không có dấu hiệu hình sự với những người khác, cơ quan công an có thể ra quyết định đình chỉ điều tra đối với vụ án.