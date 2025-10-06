Vụ cột điện có lõi "lạ": Không thể kết luận "rút ruột’" chỉ bằng mắt thường

Những ngày gần đây, hai cột điện bê tông trên tuyến 35kV tại xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép "lạ" gồm thép vằn và sắt hộp rỗng ruột trở thành tâm điểm bàn luận sau bão Bualoi (bão số 10).

Bình luận bên dưới bài viết về vụ việc, không ít người nghi ngờ chất lượng cột điện không đảm bảo khi phần lõi không giống cấu tạo bê tông cốt thép thông thường.

Nhiều bạn đọc cho rằng, để làm rõ chất lượng cột điện bị gãy ở Hà Tĩnh không phải là việc quá khó. "Kiểm tra thực tế, xác minh chất lượng... không khó, cũng chẳng mất nhiều công sức đâu!”, bạn đọc Đỗ Thái Hưng bình luận.

Độc giả Thanh Tùng bày tỏ sự hoài nghi: “Họ cấp phép theo tiêu chuẩn nào? Tôi năm nay 60 tuổi mà chưa từng thấy công trình bê tông cốt thép nào lại dùng sắt V hay sắt vuông”.

Lên tiếng về vụ việc, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, cột điện đôi đổ gãy mà người dân phản ánh do Công ty TNHH Khánh Vinh (có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An), sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Nhà sản xuất này sử dụng cùng lúc hai loại thép tròn đặc và chữ V, chứ không phải sắt hộp như người dân phản ánh.

Hình ảnh cột điện đôi đổ gãy, lộ phần lõi thép gây xôn xao (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo kỹ sư xây dựng Hoàng Mạnh Hùng, để xác định một công trình có đảm bảo chất lượng hay không, không thể chỉ dựa vào quan sát bằng mắt thường.

Theo kỹ sư, cần có ba nhóm dữ liệu, một là hồ sơ thiết kế, hai là toàn bộ biên bản nghiệm thu thi công, và kết quả tính toán nguyên nhân làm cột điện gãy đổ do thi công sai hay tác động của gió bão vượt thiết kế.

“Hiện nay, việc người dân cho rằng công trình làm không đảm bảo chất lượng là chưa có căn cứ. Theo kinh nghiệm của tôi, với các loại cột điện như thế này, người ta thường không sử dụng loại thép như trong hình ảnh lan truyền, nhưng cũng không thể khẳng định là không được phép dùng.

Để nói đúng hay sai, phải dựa trên ba nhóm thông số kỹ thuật nói trên, chứ không thể kết luận vội rằng có hiện tượng “rút ruột công trình””, ông Hùng phân tích.

Vị kỹ sư cho biết thêm, qua hàng loạt công trình mà ông từng tham gia thiết kế, chưa từng gặp công trình nào “lạ” như cột điện ở Hà Tĩnh. Theo kỹ sư, thông thường cột điện bê tông ly tâm thường sử dụng hai loại thép phổ biến là thép tròn đặc hoặc thép dự ứng lực.

“Quan sát bằng mắt thường, đúng là kết cấu lõi của cột điện bị gãy trông khá lạ, nên người dân nghĩ ngay đến khả năng công trình bị “rút ruột”. Tuy nhiên, để khẳng định điều này cần căn cứ khoa học chứ không thể chỉ dựa vào cảm tính”, ông nói.

Kỹ sư dẫn ví dụ, một số công trình có thể sử dụng lõi tre làm cốt bên trong, nhưng điều đó không đồng nghĩa với gian dối, bởi có thể được phép trong thiết kế ban đầu.

“Muốn làm rõ vụ việc, cần xem lại bản thiết kế gốc, hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, hoặc mời đơn vị giám định độc lập tính toán lại để xác định do thiết kế sai hay thi công sai. Chỉ khi đó mới đưa ra kết luận chính xác, tránh trường hợp “nghi oan” cho đơn vị thi công”, vị kỹ sư nhấn mạnh.