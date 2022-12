Vụ cháy thiệt hại lớn nhất Bạc Liêu hơn 3 năm trước vẫn chưa ngã ngũ

Ngày 20/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, VKSND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) vừa có cáo trạng mới vụ án Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, xảy ra tại cửa hàng Út Đồng Tiến (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) hơn 3 năm trước.

Vụ cháy cửa hàng Út Đồng Tiến (huyện Phước Long) khoảng cuối năm 2019 được xem là vụ cháy có thiệt hại lớn nhất từ nhiều năm qua ở tỉnh Bạc Liêu (Ảnh tư liệu: CTV).

Cáo trạng cho biết, trong quá trình kinh doanh, ông Nguyễn Văn Út (chủ cửa hàng Út Đồng Tiến) có lấy sản phẩm bồn nước của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn chi nhánh Bạc Liêu để bán.

Khoảng đầu tháng 12/2019, Giang Hoài Viễn (Trưởng chi nhánh Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tại Bạc Liêu) thỏa thuận với ông Út để lắp đặt bảng quảng cáo sản phẩm bồn nước Sơn Hà tại cửa hàng này.

Sau đó, Viễn gặp và thỏa thuận với Giang Quang Vinh (SN 1997, ngụ TP Bạc Liêu) về việc thi công lắp đặt bảng quảng cáo. Do Vinh hành nghề tự do, không có cơ sở kinh doanh nên đã nhờ cơ sở quảng cáo HTC (TP Bạc Liêu) do ông Dương Minh Cường làm chủ, đứng ra ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn giúp Vinh vào ngày 4/12/2019.

Khoảng 14h ngày 16/12/2019, Vinh cùng với 2 nhân công đến cửa hàng Út Đồng Tiến và được chủ cửa hàng hướng dẫn lên nóc nhà để lắp bảng quảng cáo.

Cả 3 người đưa thiết bị lên nóc nhà tiến hành tháo dỡ bảng quảng cáo cũ để lắp bảng quảng cáo mới. Do bảng quảng cáo cũ làm bằng kim loại và gắn trực tiếp vào mái tôn nên Vinh dùng máy hàn điện để tháo dỡ. Khoảng 15 phút sau, Vinh phát hiện xảy ra cháy nổ dưới mái tôn nên cùng với 2 nhân công tìm đường chạy thoát.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy tại cửa hàng Út Đồng Tiến.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân cháy do trong lúc hàn, cắt các thanh sắt dùng chống đỡ bảng quảng cáo trên mái tôn đã làm hình thành các hạt kim loại nóng chảy mang nhiệt độ cao liên tục bắn văng xung quanh nung nóng tấm tôn gây cháy lớp cách nhiệt ép sát dưới mái tôn. Từ đây, đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Giang Quang Vinh đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của ông Nguyễn Văn Út, với thiệt hại hơn 15 tỷ đồng, gồm 4 căn nhà cùng nhiều hàng hóa khác.

Trong vụ cháy này, Giang Quang Vinh bị cơ quan tố tụng truy tố tội "Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản".

Chủ cửa hàng bị thiệt hại yêu cầu Vinh và Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn bồi thường tổng số tiền khoảng 21 tỷ đồng (trong đó, tài sản bị cháy 15 tỷ đồng, mất doanh thu trong 2 năm là 6 tỷ đồng).