Vòi nước chữa cháy làm bằng chất liệu gì mà trẻ con ném dép hỏng được?

Trong lúc chơi ở hành lang chung cư CT12B Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), một bé trai không may ném dép làm gãy vòi phun nước chữa cháy tự động. Sự cố khiến nước chảy xối xả xuống sàn, làm hai thang máy của tòa nhà hư hỏng nặng, phải dừng hoạt động.

Qua trao đổi giữa các bên, chi phí khắc phục sự cố ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Vụ việc ngay lập tức nhận được sự quan tâm của độc giả. Nhiều ý kiến cho rằng trẻ nhỏ vô ý làm hỏng thiết bị thì cha mẹ phải có trách nhiệm bồi thường. Song, mức bồi thường cần được tính toán hợp lý.

Bên cạnh đó, dư luận cũng đặt dấu hỏi về chất lượng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của khu chung cư này, thắc mắc không biết vòi nước chữa cháy làm bằng chất liệu gì mà một đứa bé 7-8 tuổi ném dép có thể làm hỏng được?.

Bé trai ném dép làm vòi nước chữa cháy chung cư bị vỡ (Ảnh: Trần Thanh).

"Ném dép mà cũng hỏng vòi nước chữa cháy? Vòi nước ở khu nhà tôi ném dép cả ngày cũng chẳng gãy nổi. Vòi nước chung cư này làm bằng vật liệu gì vậy?", độc giả Hoàng Minh Khang đặt câu hỏi.

Bạn đọc Trần Thế Duy: "Thiết nghĩ sự việc này là ngoài ý muốn, tác nhân lại là trẻ nhỏ. Do đó, cần xem lại thiết kế hệ thống. Với đầu phun tự động trong khu vực văn phòng, công sở thì loại này có thể phù hợp. Nhưng tại những nơi có trẻ em hoặc khu vực vui chơi, thể thao… thông thường phải lắp thêm đai bảo vệ để tránh vỡ ngoài ý muốn".

Băn khoăn về vấn đề thiết kế công trình, bạn đọc KeToan TLQ viết: "Một khi đã thiết kế vòi nước chữa cháy, xả nước ra trên các tầng thì phải đảm bảo sẽ không ảnh hưởng và hư hại đến các mạch điện của thang máy chứ. Tại sao lại thấy dính chùm vậy, nếu chẳng may vỡ nước vậy là hư hại các thang máy sao? một khi đã tính toán tới việc xả nước ở các tầng trên thì phải có phương pháp chống nước cho các thang máy chứ?".

Ở góc nhìn trái chiều, độc giả Trần Lam giải thích: "Tôi thấy rất nhiều bình luận cho rằng chất lượng hệ thống PCCC của tòa nhà quá kém, rồi "đểu"... Mọi người có lẽ nghĩ cái đầu phun nước chữa cháy tự động này nó to và chắc chắn như cái họng nước chữa cháy có van vặn?! Xin mọi người tìm hiểu về đầu phun nước sprinkler xem cấu tạo nó như thế nào rồi hãy phê phán, được không ạ?".

Đồng quan điểm, độc giả Khoa Nguyen giải thích rõ hơn: "Đầu vòi làm bằng thủy tinh mỏng để khi tiếp xúc lửa, nó vỡ thì nước phun ra dập lửa, thiết kế mà dày chắc ném dép không bể thì khi cháy khỏi cứu hỏa luôn".