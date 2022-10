Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đầu thú có được giảm án?

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc liên quan đến các quan chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đã được đưa ra ánh sáng, trong đó nổi cộm lên vụ việc Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn có hành vi nhận hối lộ.

Ông Vũ Đức Ninh. (Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Giang).

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Vi Đức Ninh (SN 1975) - cựu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho Cục Điều tra hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền sau khi ông này đầu thú.

Ngày 21/10, ông Ninh bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ luật Hình sự. Theo đó, ông Ninh có thể đối diện với mức phạt tù với khung hình phạt cao nhất của tội này lên đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất người phạm tội đã nhận có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

Theo quy định tại điểm h, i khoản 1 Điều 4 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, tự thú được hiểu là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện, còn đầu thú là việc người phạm tội sau khi bị phát hiện đã tự nguyện ra trình diện và khai báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình.

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Như vậy, điểm chung của đầu thú và tự thú là người phạm tội đều khai báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, điểm khác nhau là tự thú thì hành vi phạm tội chưa được phát hiện còn đầu thú là hành vi phạm tội đã được phát hiện.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, sau khi bị phát hiện hành vi phạm tội, việc ông Ninh ra đầu thú có thể xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và phải ghi rõ lý do trong bản án. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, xét xử việc xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự sẽ tùy thuộc vào quyết định của Tòa án và tùy thuộc vào thái độ sau đó của người đầu thú (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lập công chuộc tội…).

Trở lại diễn tiến vụ việc, hồi 16h15 ngày 14/8, Tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke Diamond (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang). Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại phòng 201, tầng 2 của quán có 9 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Đào Ngọc Sơn (37 tuổi, ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Phạm Việt Nga (33 tuổi, ở phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Kết quả cả 9 đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy KET/MDMA/MET. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Phạm Việt Nga thừa nhận về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định tạm giữ đối với Nga.

Đến ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn ra lệnh tạm giữ đối với Đào Ngọc Sơn về hành vi "Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau đó, các đối tượng Quý, Hiếu, Nhung đã gặp gỡ, trao đổi với gia đình đối tượng Sơn và nhờ Hồ Anh Khoa, cán bộ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đứng ra lo chạy. Khoa đã gặp và nhờ Vi Đức Ninh giúp đỡ nhằm giảm nhẹ cho các đối tượng Sơn và Nga.

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phạm Việt Nga về tội "Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy". Do chưa đủ căn cứ khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Sơn nên VKSND huyện Lục Ngạn ra quyết định trả tự do cho Sơn.

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định rút vụ án hình sự để điều tra.