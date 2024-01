Vì sao cứ gần tết, pháo tự chế lại "nổ" trên mạng?

Chỉ cần gõ từ khóa "hướng dẫn làm pháo Tết tự chế", ngay lập tức xuất hiện hàng loạt các clip dạy cách làm pháo từ pháo hoa không nổ, pháo hoa nổ tới pháo diêm tự chế, làm pháo "đơn giản đón Tết".

Tự chế pháo nổ không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn mối nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh trật tự xã hội. Vậy tại sao những video này vẫn "nhan nhản" trên mạng và khi vi phạm có thể bị xử lý như thế nào?

Có lẽ do quá dễ dàng để tìm hiểu cách làm pháo tự chế tại nhà, các nguyên liệu chế tạo pháo cũng được lấy từ vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày như diêm, hộp quẹt gas, than, vỏ trấu và các hóa chất như lưu huỳnh… cũng được sử dụng làm chất nổ. Chúng ta tự hỏi, những thông tin có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng, trật tự xã hội sao bao năm qua vẫn được lan truyền một cách công khai, thiếu sự kiểm duyệt đến thế.

Công an Đà Nẵng vừa phát hiện nhóm thiếu niên chế tạo pháo tại nhà tại huyện Hòa Vang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP: Hành vi chế tạo pháo nổ trái phép hoặc tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo tại nhà có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và mức phạt gấp đôi với tổ chức.

Tuy nhiên, đối với các em học sinh từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chế tạo pháo nổ, không áp dụng hình thức phạt tiền mà áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo. Đối với các em học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ bị phạt tiền, mức tiền phạt không quá 1/2 mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên.

Theo Điều 305 Bộ luật Hình sự 2015: Tùy vào tính chất, mức độ mà người vi phạm có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Việc chế tạo, sản xuất, sử dụng nổ trái phép tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự. Hậu quả các vụ nổ do pháo tự chế rất nghiêm trọng, nhẹ thì ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe; nặng thì không giữ được tay chân, thương tật, mất thị lực, tàn phế suốt đời. Cần phải có sự vào cuộc đồng bộ, sát sao hơn nữa của xã hội, nhà trường, đặc biệt là gia đình trong quản lý, giáo dục con em mình để tránh những sự việc đáng tiếc do pháo nổ gây ra.