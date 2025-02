Trách nhiệm pháp lý vụ xe máy tông xe cứu thương "lặng lẽ" vượt đèn đỏ

Như Dân trí thông tin, trưa 24/2, xe cứu thương do ông Vũ Văn Cường (52 tuổi, ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) không phát còi báo hiệu, vượt đèn đỏ tại nút giao Đào Duy Từ - Nguyễn Đình Chiểu (thuộc địa phận phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Nguyễn Ngọc A. (17 tuổi, ở phường Lộc Phát) điều khiển theo tín hiệu đèn xanh. Do không kịp xử lý, xe của anh A. tông vào hông ô tô dẫn tới nam thanh niên bị gãy xương đùi, chấn thương vùng đầu và phải nhập viện cấp cứu.

Từ thông tin hiện có và nội dung camera ghi lại tại hiện trường, 2 tài xế có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý ra sao?

Khoảnh khắc xe máy tông trúng xe cấp cứu "lặng lẽ" vượt đèn đỏ (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, xe ưu tiên được xác định bao gồm các loại như xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đi làm nhiệm vụ chữa cháy; xe quân sự, công an và kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu hay xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh...

Ngoài ra, xe ưu tiên theo quy định của Điều này phải có đèn tín hiệu ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ và được hưởng các chế độ ưu tiên như không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc đèn tín hiệu giao thông hay đi ngược chiều...

Như vậy, đối với trường hợp xe cứu thương, để được coi là xe ưu tiên thì cần thuộc trường hợp đang đi làm nhiệm vụ cấp cứu và phải có đèn tín hiệu ưu tiên. Trong trường hợp không phát đèn tín hiệu ưu tiên khi lưu thông trên đường, phương tiện đó không được xếp vào nhóm xe ưu tiên theo Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Đối với trường hợp trên, thông tin hiện có cho thấy xe cứu thương không phát còi ưu tiên. Do đó, phương tiện không được xếp vào nhóm xe ưu tiên và không được phép vượt đèn đỏ. Hành vi vượt đèn đỏ của tài xế là vi phạm pháp luật và có thể bị áp dụng chế tài xử lý theo quy định.

Chiếc xe máy của anh A. tại khu vực xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Khánh Hồng).

Cũng theo dõi sự việc, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận từ dữ liệu hình ảnh tại hiện trường, đây là vụ tai nạn có thể xuất hiện yếu tố lỗi hỗn hợp. Trong đó, lỗi của tài xế xe cứu thương là vượt đèn đỏ còn lỗi của tài xế xe máy là không quan sát, giảm tốc độ tại nơi đường bộ giao nhau theo quy định tại Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe phù hợp. Bởi vậy, mỗi bên có thể phải chịu trách nhiệm đối với phần thiệt hại do mình gây ra.

"Trường hợp trên, người điều khiển xe máy bị thiệt hại về sức khỏe còn người điều khiển ô tô bị thiệt hại về tài sản. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định mức độ thiệt hại về sức khỏe và tài sản của các chủ thể liên quan trong vụ tai nạn và xác định phần lỗi của từng cá nhân đối với những thiệt hại nêu trên. Khi đó, người có lỗi có trách nhiệm bồi thường trong phạm vi lỗi của mình gây ra.

Về chế tài xử lý, tài xế ô tô có thể bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông còn tài xế xe máy có thể bị xử lý hành vi điều khiển phương tiện mà không có giấy phép lái xe. Dưới góc độ hình sự, trách nhiệm hình sự chỉ được đề cập nếu kết quả giám định cho thấy thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên hoặc mức độ tổn hại về sức khỏe của nạn nhân từ 61% trở lên", luật sư Linh bình luận.