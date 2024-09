Trưởng Công an cấp xã có bắt buộc là Điều tra viên?

Trước đó, anh tôi học và tốt nghiệp trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an, khi đăng ký thi Điều tra viên thì có thông báo chỉ có trường An ninh hoặc Cảnh sát mới được thi Điều tra viên. Bộ Công an cho tôi hỏi, vì sao trường đào tạo Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy lại không được thi Điều tra viên? Trưởng Công an xã có bắt buộc phải là Điều tra viên hay không và quy định tại những văn bản nào?.

Người gửi: Nguyễn Ngọc

Bộ Công an trả lời như sau:

Đối với nội dung "vì sao trường đào tạo Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy lại không được thi Điều tra viên": Khoản 2 Điều 46 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự quy định tiêu chuẩn chung của Điều tra viên: "Có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên".

Điều 5 Thông tư số 26/2022/TT-BCA ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra trong CAND quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ điều tra: "Có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát trở lên thuộc nhóm ngành an ninh và trật tự xã hội". Do đó, cán bộ tốt nghiệp trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy thuộc nhóm ngành an ninh và trật tự xã hội nhưng không phải đại học An ninh, đại học Cảnh sát nên theo quy định hiện hành sẽ không đủ tiêu chuẩn tham gia thi tuyển Điều tra viên.

Đối với nội dung "Trưởng Công an xã có bắt buộc phải là Điều tra viên hay không": Ngày 10/4/2024, Bộ Công an ban hành Hướng dẫn số 10/HD-BCA-V03 về việc thực hiện bố trí Điều tra viên, Cán bộ điều tra ở Công an cấp xã; trong đó có hướng dẫn đối tượng bổ nhiệm Điều tra viên ở Công an cấp xã: "Bổ nhiệm chức danh Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện đối với Trưởng Công an cấp xã. Trường hợp Trưởng Công an cấp xã chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên, lựa chọn 01 đồng chí Phó Trưởng Công an cấp xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Điều tra viên. Tiến tới bổ nhiệm Trưởng Công an cấp xã và Phó Trưởng Công an cấp xã phụ trách về công tác phòng, chống tội phạm có chức danh Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện".