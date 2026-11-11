Ngày 1/7/2011, bà T. (Hải Phòng) cho bà T1. vay 150 triệu đồng có giấy viết tay, thời hạn 30 ngày, lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Hai bên thỏa thuận sau 30 ngày, người vay phải thanh toán cả gốc và lãi.

Theo trình bày của bà T., hết thời hạn vay, bà T1. mang 50 triệu đồng đến trả. Bà T. nhận 40 triệu đồng tiền gốc và 5 triệu đồng tiền lãi. Số nợ gốc còn lại là 110 triệu đồng, hai bên thống nhất gia hạn thêm 30 ngày để thanh toán, không tính lãi.

Những lần trả tiền sau đó, bà T. đều gạch giấy vay cũ và viết lại giấy mới. Bà T. cho biết bên vay đã trả thêm tổng cộng 95 triệu đồng, nhưng không nhớ cụ thể từng lần. Đến ngày 1/12/2011, hai bên xác nhận khoản nợ còn lại là 15 triệu đồng bằng một giấy vay tiền viết tay, thời hạn trả 30 ngày.

Ảnh minh họa AI.

Hết thời hạn, bà T. nhiều lần yêu cầu thanh toán nhưng bà T1. khất nợ. Từ đó đến nay, khoản tiền này vẫn chưa được trả.

Sau nhiều năm không đòi được nợ, bà T. khởi kiện, yêu cầu bà T1. thanh toán 15 triệu đồng tiền gốc, không tính lãi.

Trái lại, bà T1 cho rằng khoản vay 150 triệu đồng đã được thanh toán đầy đủ, giữa hai bên không còn bất kỳ khoản nợ nào.

Bà T. xác nhận có vay tiền vào khoảng tháng 6-7/2011, có ghi chép trong sổ vay nợ và thỏa thuận lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Theo bà T1., ban đầu bà chỉ trả lãi hằng tháng, mỗi tháng 13,5 triệu đồng, kéo dài hơn một năm.

Sau đó, bà tiếp tục trả nợ gốc nhiều lần bằng tiền mặt. Tuy nhiên, người này không nhớ số lần trả, số tiền từng lần cũng như thời điểm thanh toán. Các lần giao nhận tiền đều không có người chứng kiến, bà cũng không lập giấy tờ hay lưu giữ tài liệu chứng minh.

Đáng chú ý, người phụ nữ không thừa nhận chữ ký, chữ viết trên giấy vay 15 triệu đồng ngày 1/12/2011 do bà T. cung cấp là của mình. Bà yêu cầu chủ nợ xuất trình sổ ghi chép vay nợ nhưng không yêu cầu tòa án tiến hành giám định chữ ký, chữ viết trên giấy vay.

Ngoài ra, bên vay còn cho rằng mức lãi suất hai bên thỏa thuận là lãi nặng, đề nghị xử lý hành vi cho vay lãi nặng của bà T. Theo bà, khoản vay là giao dịch riêng của mình, không liên quan đến chồng là ông T2.

Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định chữ ký, chữ viết trên giấy vay tiền ngày 1/12/2011, thể hiện khoản nợ 15 triệu đồng.

Theo Kết luận giám định số 3114/KL-KTHS ngày 24/7/2026 của Phòng K1 Công an thành phố H, chữ ký, chữ viết mang tên "T1", "Đỗ Thị T1" tại mục người ký tên trên tài liệu cần giám định so với các mẫu chữ ký, chữ viết của bà T1 được cung cấp để đối chiếu là do cùng một người viết ra.

Bà T1 không đồng ý với kết quả này, nhưng không yêu cầu giám định lại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà T. tiếp tục yêu cầu bà T1. trả 15 triệu đồng, không tính lãi. Trong khi đó, bà T1. khẳng định đã thanh toán hết khoản vay 150 triệu đồng, đồng thời tiếp tục phủ nhận giấy vay tiền mà nguyên đơn xuất trình.

Hội đồng xét xử nhận định, cả hai bên đều thừa nhận việc bà T. cho bà T1. vay 150 triệu đồng, có thỏa thuận lãi suất và bà T1. đã nhiều lần thanh toán tiền. Đây là những tình tiết các bên không tranh chấp.

Đối với khoản nợ 15 triệu đồng, bà T. xuất trình giấy vay tiền lập ngày 1/12/2011, có chữ ký và chữ viết mang tên bà T1. Kết quả giám định xác định chữ ký, chữ viết trên giấy vay và mẫu so sánh là do cùng một người thực hiện.

Trong khi đó, bà T1. không đồng ý với kết luận giám định nhưng không yêu cầu giám định lại, đồng thời không cung cấp được chứng cứ chứng minh đã trả 15 triệu đồng còn lại.

Từ những căn cứ trên, HĐXX xác định có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T. Việc vay nợ là giao dịch cá nhân giữa hai người, không liên quan đến người khác.

Đối với ý kiến của bà T1. về việc bà T. cho vay lãi nặng, HĐXX xem xét mức lãi suất thỏa thuận và khoản tiền lãi thực tế được trình bày trong vụ án, nhưng xác định chưa đủ yếu tố cấu thành tội cho vay lãi nặng. Đồng thời, thời hiệu xem xét xử lý hành chính cũng đã hết.

Tòa sơ thẩm quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc bà T1. trả cho bà T. 15 triệu đồng tiền gốc. Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

(Bài viết dựa trên Bản án số 72/2026/DS-ST ngày 15/8/2026 của TAND khu vực 9 - TP Hải Phòng. Tên một số đơn vị hành chính và nhân vật đã được mã hóa và viết tắt).