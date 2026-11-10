Nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) gửi lời xin lỗi tới tất cả bị hại, xin được khắc phục hậu quả sớm nhất và được hưởng khoan hồng. Ngoài ra, Nam bộc bạch bản thân chuẩn bị chấp hành một bản án dài, không biết có ai yêu thương không và nếu có người muốn gắn bó, Nam bày tỏ mong muốn được kết hôn trong trại giam.

Lời nói sau cùng của "Trùm lừa đảo" đặt ra một vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm. Đó là việc phạm nhân có bị tước quyền kết hôn khi thi hành án không, và nếu không, việc đăng ký kết hôn có thể thực hiện tại trại giam hay không.

Mr Pips tại phiên tòa (Ảnh: Minh Phương).

Giải thích dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận trước hết, cần khẳng định việc một người bị tạm giam hoặc thi hành án phạt tù không đồng nghĩa với việc họ đương nhiên bị tước đi quyền kết hôn.

Trích dẫn quy định tại các Điều 14 và 36 Hiến pháp năm 2013, luật sư cho biết công dân có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Quyền công dân, trong đó bao gồm quyền kết hôn, chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì những lý do như quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Do đó, quyền kết hôn là quyền nhân thân được Hiến pháp ghi nhận và bảo vệ. Việc một người bị tạm giam hoặc phải chấp hành hình phạt tù không mặc nhiên làm mất quyền này.

Còn theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, khoản 2 Điều 5 Luật này quy định các hành vi bị cấm trong hôn nhân và gia đình như kết hôn giả tạo, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng hay kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ gia đình thuộc trường hợp luật định...

Về điều kiện kết hôn, Điều 8 Luật này quy định người kết hôn cần tuân thủ các điều kiện gồm nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật.

Ngoài những quy định trên, pháp luật không quy định việc một người đang bị tạm giam hoặc chấp hành án phạt tù bị cấm kết hôn. Do đó, nếu người đang chấp hành án phạt tù đáp ứng đầy đủ các điều kiện nói trên, đồng thời người còn lại cũng đủ điều kiện kết hôn và tự nguyện xác lập quan hệ hôn nhân thì về nguyên tắc, hai người vẫn có quyền đăng ký kết hôn.

Mr Pips xin được kết hôn trong trại giam nếu tìm được người mong muốn gắn bó (Ảnh: Hải Long).

Còn theo luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), pháp luật không có quy định về việc người phải thi hành án bị cấm kết hôn. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền này đối với người đang bị giam giữ có những hạn chế nhất định về mặt thủ tục.

Cụ thể, Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu không đăng ký theo quy định thì việc kết hôn không có giá trị pháp lý. Đồng thời, khoản 1 Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

Đây là những yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc kết hôn thực sự xuất phát từ ý chí tự nguyện của cả hai bên, tránh tình trạng kết hôn giả tạo hoặc bị ép buộc.

Đối với người đang chấp hành án phạt tù, việc tự do đi lại để đến trụ sở cơ quan đăng ký hộ tịch là điều không thể thực hiện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không thể thực hiện thủ tục kết hôn.

Trên thực tế, hai bên có thể chủ động liên hệ, đề nghị cơ sở giam giữ và cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền phối hợp xem xét, tạo điều kiện thực hiện thủ tục tại nơi người đó đang bị giam giữ, nếu đáp ứng các yêu cầu pháp luật và điều kiện quản lý, giám sát của cơ sở giam giữ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng pháp luật không quy định cơ chế đương nhiên cho phép người đang chấp hành án tù yêu cầu trại giam phải tổ chức đăng ký kết hôn ngay khi có nguyện vọng. Việc thực hiện cụ thể phải bảo đảm đúng trình tự hộ tịch, xác minh điều kiện kết hôn, sự tự nguyện của hai bên và quy định về quản lý người bị giam giữ.