Bốn năm sau khi hôn nhân đổ vỡ, Duy (TPHCM) nảy sinh tình cảm với Nhi, một người phụ nữ đã kết hôn được 10 năm nhưng đang gặp trục trặc trong đời sống gia đình và đã sống ly thân với chồng. Sau đó hai người quyết định đến với nhau, chung sống như vợ chồng tại nhà riêng của Duy mặc dù Nhi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Khoảng một năm sau, chính quyền địa phương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cả hai về hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Duy đã nhận quyết định và chấp hành nghĩa vụ nộp phạt còn Nhi không sinh sống tại địa chỉ thường trú nên không nhận được quyết định và cũng không biết mình bị xử phạt.

Bảy tháng sau khi quyết định xử phạt được ban hành, anh Đức (chồng của Nhi) gửi đơn tố giác Duy và Nhi đến cơ quan công an về hành vi chung sống như vợ chồng trái pháp luật. Đáng chú ý, tại thời điểm này, hai người đã có con chung được khoảng 5 tháng tuổi.

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Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xác định hai người thực tế có chung sống như vợ chồng tại nhà riêng của Duy. Lời khai của các nhân chứng là hàng xóm cũng xác nhận rằng trong hơn một năm trước thời điểm cơ quan công an tiếp nhận tố giác, hai người đã cùng ăn uống, sinh hoạt, ở chung nhà và ngủ chung như một gia đình. Duy biết rõ Nhi vẫn đang trong quan hệ hôn nhân hợp pháp, chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng nhưng vẫn tiếp tục chung sống với người phụ nữ này.

Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, Duy thừa nhận hành vi phạm tội "Vi phạm chế độ một vợ, một chồng" theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015 và bày tỏ sự ăn năn, hối cải, xin được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Căn cứ các tài liệu Vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng hành vi của Duy là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm một trong những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình là chế độ một vợ, một chồng. Tại thời điểm phạm tội, Duy có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là sai nhưng vẫn thực hiện, xâm phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

Tuy nhiên, xét thấy Duy có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên HĐXX cho rằng không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội và tuyên phạt Duy mức án 6 tháng tù treo về tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo điểm b khoản 1 Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015. Thời gian thử thách là 12 tháng, tính từ ngày tuyên án.

Đối với trường hợp của Nhi, người này đã được tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại nơi cư trú và chỗ ở nhiều lần nhưng do không có mặt tại địa phương nên người phụ nữ hoàn toàn không biết về việc mình bị xử lý vi phạm hành chính. Do chính quyền địa phương đã lập văn bản ghi nhận việc tống đạt quyết định xử phạt không thành công nên HĐXX cho rằng việc Cơ quan điều tra chỉ có văn bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhi và không xem xét trách nhiệm hình sự của người này là có căn cứ.