Thay đèn xe máy từ bóng halogen sang bóng led trắng có bị phạt không?

Bộ Công an cho biết, tại điểm b khoản 2 Điều 43 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định trách nhiệm của chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng "Phải bảo dưỡng, sửa chữa để bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đưa phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ".

Tại điểm 2.8 của Quy chuẩn 14:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BGTVT ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống chiếu sáng và tín hiệu của xe mô tô, xe gắn máy.

Như vậy, xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về đèn chiếu sáng theo quy định tại Quy chuẩn 14:2015/BGTVT.

Tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe quy định xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy về hành vi "Điều khiển xe không có đèn chiếu sáng gần, xa hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế", thì bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng.