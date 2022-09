Thanh niên mua 4 thẻ cào không trả tiền mà bỏ chạy bị xử lý như thế nào?

Như Dân trí thông tin, chiều tối 15/9, Cao Xuân Hoàng (SN 1990, quê huyện Anh Sơn, làm shipper tại thành phố Vinh, Nghệ An) đến một ki ốt bán hàng tạp hóa tại xã Hưng Lộc hỏi mua 4 thẻ cào điện thoại, loại mệnh giá 500 nghìn đồng.

Tuy nhiên, sau đó nam thanh niên này không trả tiền mà cầm thẻ ra lấy xe máy rồi bỏ chạy. Chủ quán tạp hóa là ông Lê Quang Huy (SN 1960, trú xã Hưng Lộc) lao từ trong nhà ra đuổi theo nhưng không kịp. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của ki ốt tạp hóa ghi lại.

Cao Xuân Hoàng cầm 4 thẻ cào điện thoại, không trả tiền và bỏ chạy (Ảnh cắt từ clip).

Trưa 17/9, lực lượng công an đã bắt giữ Cao Xuân Hoàng. Theo thông tin từ công an, đối tượng Hoàng có một tiền án về tội "Cướp tài sản". Hiện Hoàng đã được bàn giao cho Công an thành phố Vinh tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo ông Lê Quang Huy, sáng 17/9, chị gái của Cao Xuân Hoàng đã đến gặp vợ chồng ông để xin lỗi và trả số tiền 2 triệu đồng thay em trai.

Luật sư Lê Thị Kim Soa - Trưởng Văn phòng luật sư Lê Trần (thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết: Qua theo dõi thông tin trên báo chí và hình ảnh sự việc được đăng tải trong clip cho thấy, nam thanh niên đã cầm thẻ cào điện thoại bỏ chạy, không có hành vi đe dọa hay sử dụng vũ lực đối với chủ quán nhằm chiếm đoạt 4 chiếc thẻ cào điện thoại trị giá 2 triệu đồng.

Luật sư Lê Thị Kim Soa - văn phòng luật sư Lê Trần, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

"Hành vi của Cao Xuân Hoàng có dấu hiệu phạm vào tội "Cướp giật tài sản". Theo quy định tại khoản 1, Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015, người này sẽ phải đối diện với mức án từ một đến 5 năm tù. Người thực hiện hành vi đang có tiền án thì đây là tình tiết tăng nặng, được quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Mặc dù gia đình Cao Xuân Hoàng khắc phục cho bị hại nhưng tội phạm cũng đã hoàn thành nên việc khắc phục chỉ được xem xét khi lượng hình, quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự", Luật sư Lê Thị Kim Soa phân tích.