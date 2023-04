Nhóm golfer đánh bạc tiền tỷ: Người tổ chức đối diện mức phạt nào?

Phân tích vụ việc golfer đánh bạc poker ở khách sạn tại Vĩnh Phúc, TS. LS. Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật Chính Pháp cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ ai là người tổ chức đánh bạc, ai là người tham gia đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Những người sắp xếp địa điểm, chuẩn bị phương tiện công cụ, lôi kéo người khác chơi poker sẽ bị xử lý về tội tổ chức đánh bạc. Người tham gia chơi bạc sẽ bị xử lý về tội đánh bạc trái phép", luật sư Cường khẳng định.

Theo luật sư Cường, nếu số tiền đúng như thông tin ban đầu, người tổ chức đánh bạc có thể phải đối mặt khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 5 - 10 năm tù. Những người tham gia đánh bạc có thể phải chịu mức xử phạt cao nhất là 7 năm tù.

Nhóm đánh bạc bị bắt quả tang (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Riêng với tội tổ chức đánh bạc, luật sư Cường cho biết, hình phạt cao nhất đến 10 năm tù. Đồng thời, pháp luật còn quy định người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

"Đáng nói, hình phạt bổ sung này rất nghiêm khắc, đánh mạnh vào kinh tế của người vi phạm. Chính vì vậy nếu cơ quan tố tụng áp dụng triệt để quy định về hình phạt bổ sung, người tổ chức đánh bạc có thể bị tịch thu toàn bộ tài sản", vị luật sư này lưu ý.

Như đã đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc poker trong một khách sạn ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bước đầu xác định có 22 người liên quan vụ việc, trong đó có nhiều golfer (người chơi golf) ở cả miền Bắc và miền Nam, tới tỉnh Vĩnh Phúc để tham gia giải golf VGA Union Cup 2023 do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25/3.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (các đối tượng thống nhất sử dụng điểm phỉnh để quy đổi thành tiền Việt Nam, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng), cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động với quy mô lớn, trong đó nhiều người là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/3, C02 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 21 bị can.

Trong số 21 bị can, có 1 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, 4 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc, 16 đối tượng về hành vi Đánh bạc.

C02 đã chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 1 đối tượng.