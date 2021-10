Người trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý hình sự trong trường hợp nào?

Năm 2020, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can P.Q.V. (24 tuổi, ngụ xã An Phong) về tội trốn nghĩa vụ quân sự (Ảnh: CACC).