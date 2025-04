Người đàn ông phun sơn quảng cáo thuốc bị xử phạt

Sáng 19/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã làm việc với ông N.D.S. (SN 1987, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), là người có hành vi sử dụng bình sơn để xịt nội dung quảng cáo "khỏi hen suyễn 100%" tại nhiều vị trí.

Theo lời khai, thời gian qua, ông S. có hoạt động bán thuốc trị hen suyễn. Để quảng cáo loại thuốc này, đêm 8/4 đến rạng sáng 9/4, ông này điều khiển ô tô di chuyển dọc quốc lộ 1A, từ thành phố Vinh vào Hà Tĩnh.

Cơ quan công an yêu cầu người vi phạm xịt sơn, hoàn trả lại tình trạng ban đầu (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại các biển chỉ dẫn giao thông, tủ điện, chân cầu, khu vực công cộng ở thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh, ông S. dừng lại và dùng bình xịt sơn cầm tay viết nội dung "khỏi hen suyễn 100%" kèm số điện thoại.

Với hành vi trên, cơ quan công an sẽ xử phạt hành chính với người đàn ông này theo quy định.

Biển báo giao thông tại thị xã Hồng Lĩnh bị bóc gỡ, xịt sơn quảng cáo (Ảnh: Lê Văn).

Cùng với đó, công an yêu cầu người vi phạm hoàn trả lại tình trạng ban đầu đối với những địa điểm đã bị phun sơn quảng cáo.

Như Dân trí đã đưa tin, thời gian qua, người dân tham gia giao thông khi di chuyển qua thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh nhìn thấy dòng chữ quảng cáo "khỏi hen suyễn 100% - 0366666xxx" được xịt sơn tại nhiều vị trí.

Cụ thể, trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh có biển báo chỉ dẫn đường với nền xanh dương và các mũi tên chỉ hướng đi màu trắng đã bị bóc gỡ hoàn toàn.

Dòng chữ quảng cáo tương tự xuất hiện tại tủ điện trước trung tâm thương mại ở thành phố Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Thay vào đó, người lạ dùng bình sơn màu đen để xịt lên biển báo giao thông này với dòng chữ quảng cáo có nội dung "khỏi hen suyễn 100%" kèm số điện thoại 0366666xxx.

Tương tự, tại cột cổng chào của UBND thị xã Hồng Lĩnh trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Trung Lương và tủ điện ngầm trước Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh (phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) cũng bị xịt sơn quảng cáo với dòng chữ như trên.

Nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc khi hàng loạt công trình bị phá hoại, xịt sơn quảng cáo lộn xộn làm mất mỹ quan.