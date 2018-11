Người dân kiên trì khởi kiện, Chủ tịch tỉnh Lào Cai lại chuẩn bị hầu toà

TAND tỉnh Lào Cai vừa ra thông báo mở lại phiên toà xét xử với người khởi kiện là bà Phạm Thị Nghĩa, trú tại tổ 54 phường Kim Tân, TP Lào Cai.

Người bị kiện là UBND TP Lào Cai, Chủ tịch UBND TP Lào Cai và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Với UBND TP Lào Cai, người đại diện theo pháp luật là ông Lê Quang Minh, Chủ tịch. Tuy nhiên, ông Minh không ra toà mà sẽ uỷ quyền cho ông Tô Ngọc Liễn, Phó chủ tịch UBND TP Lào Cai.

Tương tự, dù bị khởi kiện đích danh nhưng ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng sẽ không ra toà mà uỷ quyền cho ông Lê Ngọc Hưng, Phó chủ tich hầu toà thay.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Chủ tịch UBND TP Lào Cai chuẩn bị hầu toà.

Theo thông báo, phiên toà xét xử sẽ được mở lại vào 7h30 phút ngày 15/11/2018 tại trụ sở TAND tỉnh Lào Cai. Thẩm phán chủ toạ phiên toà là ông Phùng Chí Thiện. Đại diện VKSND tỉnh Lào Cai tham dự toà là bà Nguyễn Thị Phượng.

Trước đó, theo thông báo của TAND tỉnh Lào Cai, 3 vụ khởi kiện của các ông, bà Phạm Văn Kha, Phạm Thị Nghĩa, Phạm Thị Nga với người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND TP Lào Cai và UBND TP Lào Cai đều được chốt lịch xét xử vào ngày 22/8/2017.

Tuy nhiên, trong cả 3 phiên toà, chủ toạ thay mặt HĐXX đều bất ngờ ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Quyết định này ngay lập tức nhận được sự phản ứng gay gắt, thậm chí là phẫn nộ của nguyên đơn và người dân dự toà.

Lý do tạm đình chỉ vụ án được HĐXX đưa ra là: Xét thấy cần đợi kết quả giải quyết vụ việc có liên quan đến việc giải quyết vụ án của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ngày 2/8/2017, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết: Nhận thấy việc thực hiện công tác thu hồi đất, đền bù GPMB và giao đất tái định cư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nhà máy gạch tuynel (cũ), tổ 54, phường Kim Tân, TP Lào Cai có nhiều dấu hiệu sai phạm cụ thể: Việc xây dựng nhà trái phép, đăng ký hộ khẩu sai quy định, xác nhận không đúng thực tế trong hồ sơ đền bù về tình trạng cư trú, áp dụng chưa đúng các văn bản pháp luật của Nhà nước trong công tác xét duyệt cấp đất tái định cư, tẩy xóa làm sai lệch biên lai thuế nhà đất, vi phạm Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh về việc bố trí, sắp xếp tái định cư.

Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc điều tra dấu hiệu sai phạm trong vụ việc.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã chuyển hồ sơ sự việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra để giải quyết theo quy định pháp luật.

Từ đó, ngày 14/8/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã có công văn gửi TAND tỉnh Lào Cai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã nhận được công văn của TAND tỉnh Lào Cai đề nghị cho ý kiến về thụ lý vụ việc.

Căn cứ kiến nghị về việc chuyển hồ sơ điều tra, xác minh làm rõ tại Thông báo số 1439-TB/TU của Thường trực tỉnh ủy Lào Cai, Công văn số 305/TT-NV2 của Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc chuyển hồ sơ sự việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra liên quan đến việc thực hiện công tác thu hồi đất, đền bù GPMB và giao đất tái định cư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nhà máy gạch tuynel (cũ).

Ngày 2/8/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra tỉnh Lào Cai bàn giao và hiện đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ. Đó là nội dung thông báo mà Công an tỉnh Lào Cai chuyển đến TAND tỉnh Lào Cai.

Từ đó, trong cả 3 phiên toà người dân khởi kiện Chủ tịch tỉnh Lào Cai và Chủ tịch TP Lào Cai, chủ toạ thay mặt HĐXX đều ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Ngay sau đó, những người dân khởi kiện đã quyết định kháng cáo quyết định này của TAND tỉnh Lào Cai.

Vụ kiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Lý do của việc kháng cáo được nêu cụ thể trong đơn: “Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 04/2017/QĐST-HC ngày 22/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai là hoàn toàn không có căn cứ, không đúng quy định của pháp luật, không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi”.

Liên quan đến vụ việc người dân bị thu hồi đất đã khai hoang và sinh sống ổn định từ năm 1984 và được chủ tịch UBND xã Đồng Tuyển, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai (nay là phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận nhưng khi bị thu hồi, người dân cho rằng không được không bồi thường hỗ trợ tái định cư thỏa đáng, Báo Dân trí đã thông tin trong nhiều bài viết.

Theo thông tin vụ việc thì ngày 19/06/2014, UBND TP Lào Cai lần lượt ban hành các Quyết định số: 1996/QĐ-UBND, 1997/QĐ-UBND và 1999/QĐ- UBND thu hồi đất đối với ông Phạm Văn Kha, bà Phạm Thị Nghĩa và bà Phạm Thị Nga.

Sau khi ban hành các quyết định thu hồi đất của 03 ông bà trên UBND TP Lào Cai đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ công trình. Cho rằng Quyết định số 79/QĐ-UBND của UBND TP Lào Cai là chưa thỏa đáng, chưa đúng với quy định của pháp luật cả 03 ông bà trên đã khiếu nại đến chủ tịch UBND TP Lào Cai và chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Không đồng ý với các nội dung giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND TP Lào Cai và chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cả 03 ông bà trên đồng loạt khởi kiện.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế