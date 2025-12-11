Kết hôn sau khi được duyệt mua nhà ở xã hội, có phải làm lại hồ sơ?

Gửi câu hỏi tới Công thông tin điện tử Chính phủ, bà Lâm Thị Hòa nêu tình huống, một người độc thân đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, hồ sơ đã được xét duyệt và bốc trúng căn hộ. Tuy nhiên, trong quá trình thanh toán theo tiến độ, người này kết hôn.

Người phụ nữ băn khoăn liệu khi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên hai vợ chồng, hợp đồng mua bán có bị chấm dứt hoặc hồ sơ có phải xét duyệt lại hay không?

Trả lời nội dung trên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) dẫn các quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định 100/2024/NĐ-CP để làm rõ.

Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động ở khu vực Bình Dương cũ (Ảnh: Hải Long).

Theo đó, Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023, pháp luật đã xác định cụ thể nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Tại khoản 1 Điều 78, quy định đối tượng quy định tại khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 đáp ứng điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập quy định tại khoản này sẽ được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Quan trọng nhất, theo Bộ Xây dựng, thời điểm đánh giá điều kiện là thời điểm nộp hồ sơ. Người đăng ký chỉ phải chứng minh thực trạng nhà ở, thu nhập và đối tượng pháp lý tại thời điểm xét duyệt, không phải theo dõi lại ở các giai đoạn sau.

Nói cách khác, khi hồ sơ đã được thẩm định hợp lệ và đưa vào danh sách đủ điều kiện, người mua đã hoàn thành khâu quan trọng nhất của chính sách nhà ở xã hội.

Căn cứ khoản 1 Điều 38 Nghị định 100/2024/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, gửi danh sách sang Sở Xây dựng để xác minh và chỉ được ký hợp đồng khi dự án đủ điều kiện bán theo pháp luật.

Sau khi hợp đồng mua bán đã ký, chủ đầu tư lập danh sách người mua (gồm cả các thành viên trong hộ) để công khai và phục vụ công tác quản lý, kiểm tra (hậu kiểm). Tuy nhiên, quy định không đề cập việc phải xem lại điều kiện nếu người mua thay đổi tình trạng hôn nhân.

Như vậy, pháp luật về nhà ở không có quy định hủy hợp đồng hoặc yêu cầu xét duyệt lại hồ sơ khi người mua kết hôn sau khi đã được duyệt mua nhà ở xã hội. Việc kết hôn chỉ là thay đổi nhân thân, không làm phát sinh nghĩa vụ phải chứng minh lại tình trạng nhà ở hay thu nhập.

Bộ Xây dựng lưu ý, thời điểm nộp hồ sơ, khách hàng phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở để được mua nhà ở xã hội.