Nghi vấn đòi bảo kê ở dự án điện gió tại Sóc Trăng

Dân trí Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo đơn vị chức năng tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng dự án điện gió với tinh thần đảm bảo quyền lợi chính đáng của dân và kiên quyết xử nghiêm hành vi cản trở thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thi công. Đây là tổ công tác cấp tỉnh với sự tham gia của các ngành, lực lượng chức năng có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết: "Tỉnh đang quyết liệt yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục để các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu, không gây khó khăn, cản trở thi công.

Đồng thời, yêu cầu ghi nhận, tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị cụ thể của người dân để có biện pháp giải quyết dứt điểm. Quan điểm của tỉnh là đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm hành vi cản trở thi công theo quy định của pháp luật".

Như Dân trí đã thông tin, trong quá trình triển khai dự án điện gió, các nhà thầu đã xây dựng các đường dẫn và nhiều cầu, cống tạm để vận chuyển trang thiết bị, vật tư, máy móc đến nơi thi công công trình. Việc thi công được phê duyệt của UBND tỉnh Sóc Trăng và sự chấp thuận của UBND thị xã Vĩnh Châu.

Mặc dù chủ đầu tư đã đền bù, hỗ trợ theo đúng quy định và cam kết sẽ trả lại hiện trạng ban đầu hoặc xây dựng cầu kiên cố tại những nơi đặt cống tạm, nhưng trong số các vị trí xây dựng này gặp phải sự cản trở của người dân.

Một công trường đang xây dựng dự án điện gió ở Sóc Trăng (Ảnh: CTV).

Tại vị trí triển khai xây dựng cống tạm B3 của dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2, trên dòng kênh Cây Me thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu), việc thi công liên tục gặp sự cản trở của người dân mặc dù đây là kênh công cộng, nhà thầu phải nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Ngày 30/10, Công an thị xã Vĩnh Châu cùng nhiều lực lượng đã triển khai đến khu vực kênh Cây Me để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho quá trình thi công cống tạm B3. Lúc này, có một số hộ dân gần đó đã kéo đến ngăn cản việc thi công, dùng đá, cừ tràm ném về phía lực lượng chức năng, đồng thời có những lời nói kích động, chống đối...

Trong quá trình tiếp xúc, vận động, có 2 cán bộ công an bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và hơn 10 người khác bị gây thương tích.

Hiện trường cản trở thi công dự án điện gió Lạc Hòa 2 ở thị xã Vĩnh Châu (Ảnh: CTV).

Trước những hành động xem thường pháp luật của các đối tượng quá khích, lực lượng công an buộc phải sử dụng biện pháp mạnh để trấn áp, khống chế. Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ", lệnh tạm giam đối với 10 đối tượng và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 5 đối tượng.

Ngày 10/12, UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đôn đốc Tổ kiểm tra, giám sát dự án điện gió của tỉnh và thị xã Vĩnh Châu khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cản trở thi công các dự án điện gió trên địa bàn.

Cao Xuân Lương