Loạt công trình trái phép trên đất lâm nghiệp, chính quyền kêu khó xử lý

Theo phản ánh của người dân, tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất có rừng, đất quy hoạch, đất ven hành lang quốc lộ 1D thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn đã và đang tiếp diễn, thậm chí có chiều hướng phức tạp hơn.

Loạt công trình xây dựng trái phép dọc tuyến quốc lộ 1D thuộc phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) dù chính quyền biết nhưng không xử lý (Ảnh: Bình Định).

Qua ghi nhận của PV Dân trí, dọc 2 bên quốc lộ 1D, đoạn qua phường Ghềnh Ráng, hàng loạt công trình, nhà ở, hàng quán, điểm du lịch "mọc" lên như nấm ngay trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp đã được tỉnh Bình Định quy hoạch khu đô thị, trung tâm nghiên cứu khoa học.

Đáng chú ý, nhiều khu nhà, hàng quán nằm giữa dốc đổ đường đèo và tự phát mở đường đấu nối với quốc lộ 1D, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Công trình xây dựng không phép tràn lan trên tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu (Ảnh: Bình Định).

Tại khu vực xóm Bãi Xép (phường Ghềnh Ráng), nhiều công trình kiên cố xây dựng ngay trên đất rừng, một số nơi đất đồi núi bị san ủi để làm mặt bằng tập kết vật liệu chuẩn bị xây dựng công trình trái phép. Thế nhưng không thấy chính quyền địa phương xử lý.

Một công trình nhà ở 2 tầng xây dựng trên núi trái phép, dù bị lập biên bản cưỡng chế nhưng vẫn tiếp tục được xây dựng (Ảnh: Bình Định).

Riêng điểm du lịch "Tuyệt Tình Cốc" đã tồn tại nhiều năm qua, bao chiếm cả khu vực đầu nguồn suối Đá Vàng để mở điểm dịch vụ du lịch.

Những công trình trái phép ở phường Ghềnh Ráng không bị xử lý (Ảnh: Bình Định).

Những ngôi nhà mọc giữa rừng cây (Ảnh: Bình Định).

Theo UBND phường Ghềnh Ráng, chính quyền đã lập hồ sơ và lập biên bản tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên sau đó tình trạng xây dựng công trình trái phép tại phường này lại tái diễn.

Ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng cho biết, những khu nhà hàng, quán ăn, điểm vui chơi dọc tuyến quốc lộ 1D qua địa bàn phường đều xây dựng tự phát, trái phép. Tất cả những trường hợp này đều có lập biên bản kiểm tra để cưỡng chế.

Tuy nhiên, thực tế qua tìm hiểu của phóng viên, hàng quán ở khu vực này không những vẫn tồn tại mà ngày càng mở rộng.

Nhiều người dân ở nơi khác đổ đến tìm mua đất sang nhượng rồi mở hàng quán, xây dựng trái phép.

Công trình xây dựng trái phép dọc quốc lộ 1D không bị xử lý (Ảnh: Bình Định).

Theo Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, nguyên nhân tình trạng trên do "lịch sử từ năm 2001 tồn tại qua nhiều thời kỳ".

Thời điểm đó (2001), dự án tuyến quốc lộ 1D Quy Nhơn - Sông Cầu thu hồi, bồi thường đất cho người dân. Nhiều người dân sau đó tự ý sang nhượng, mua bán đất nông nghiệp, lâm nghiệp rồi chuyển nhượng cho người ngoài địa phương mở hàng quán tự phát.

"Tất cả các trường hợp xây dựng trái phép, chúng tôi đều cho người cưa cắt nhưng vẫn tồn tại do có nhiều lý do lắm. Phường đâu có "ba đầu sáu tay" để quản lý được", ông Thiện than khó.

Những khu vực được san ủi để chuẩn bị xây dựng hoặc trồng cây dù đất được UBND tỉnh quy hoạch cho phát triển khoa học (Ảnh: Bình Định).

Vật liệu xây dựng được tập kết trên núi Vũng Chua thuộc phường Ghềnh Ráng (Ảnh: Bình Định).

Ông Thiện cũng cho biết mới đây, UBND phường đã cử đoàn đi kiểm tra thực tế. Tại khu vực 1 thuộc phường này, phát hiện có 4 trường hợp xây dựng công trình, nhà, chòi, hồ nước trái phép. Phường đã lập biên bản chờ xử lý.

Đáng chú ý, ngoài 3 trường hợp là người dân ở địa phương xây dựng chòi để trông coi rẫy, vườn cây ăn quả, còn có trường hợp người dân nơi khách đến mua đất xây dựng nhà quy mô 2 tầng rất đồ sộ.

Lý giải về việc này, Thiện cho rằng do địa bàn ở vị trí núi cao, xa và khuất trong khi lực lượng phường mỏng nên nhiều người dân lợi dụng, lén lút xây dựng trái phép không kịp thời phát hiện, xử lý.

"Để người dân xây dựng trái phép, trách nhiệm đầu tiên là trưởng khu vực đó. Tuy nhiên, chúng tôi xin nhận trách nhiệm vì đã không kịp thời phát hiện ngăn chặn", ông Thiện nói.