Lan toả những câu chuyện truyền cảm hứng vượt lên số phận

Ban Tổ chức cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VIII vừa trao giải Khuyến khích cho tác phẩm “Cánh cửa đại học và “giấc mơ bay” của chàng trai “chim cánh cụt” - tác giả Nguyễn Thị Huyên đến từ báo Dân trí.

Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VIII do tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cuộc thi giới thiệu, tôn vinh những gương thanh thiếu niên và những người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn nuôi dưỡng ý chí mãnh liệt, khát khao vượt lên số phận khắc nghiệt.

Theo Ban tổ chức, mặc dù chủ đề của cuộc thi không dễ thể hiện song các tác giả đều nhiệt tình đi tìm các nhân vật điển hình, tấm gương vượt khó vươn lên, các tập thể, hội, nhóm, câu lạc bộ ở từng địa phương, đơn vị.

Công phu trong thu thập thông tin, khéo lựa chọn hình thức thể hiện bằng nhiều thể loại báo chí sinh động, hấp dẫn, do vậy các bài viết dự thi đã khắc họa thành công chân dung những tấm gương, hoàn cảnh luôn khát khao vươn lên từ những thiếu sót, thiệt thòi trên khắp mọi miền đất nước.

Đó là "Chuyện của Châu - một người mẹ, người thầy, người kiến tạo thay đổi". Dù chỉ cao 1m19 do khuyết tật loạn sản sụn từ nhỏ - một bệnh hiếm về gen -khiến tay chân ngắn không cân đối so với người, đầu to, đi hơi nghiêng, phải sử dụng xe lăn.

Vượt qua tuổi thơ dữ dội, chị đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Đến khi tốt nghiệp, Châu mãi không thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo.

Vụ trưởng Vụ Dân chủ và cơ quan nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Phú Trường; Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Toàn Thắng và Phó cục trưởng Cục Báo chí Xuất bản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Khắc Lợi trao giải đặc biệt cho tác giả Nguyễn Minh Châu (người nhận thay là ông Nguyễn Đức Trường - bố của tác giả Nguyễn Minh Châu) (Ảnh: BTC).

Đến 2004, nhờ nỗ lực chị trúng tuyển trợ lý hành chính tại một tổ chức quốc tế, từ vị trí này, chị thi tuyển sang vị trí mới là trợ lý chương trình Bảo trợ trẻ em.

Rồi 4 năm sau đó, chị tiếp tục vượt qua vòng tuyển chọn để trở thành cán bộ chương trình Bảo trợ trẻ em của tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới. Hiện nay, chị làm tại dự án Hòa nhập người khuyết tật, Phòng Quản trị và Sự tham gia, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Bài dự thi “Chàng rồng phương Đông” của Phan Sỹ Long (thôn Hợp Thuận, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) cũng mang đến nhiều cảm xúc cho người đọc khi viết lại nỗ lực của tác giả sau một tai nạn nghiêm trọng khiến chàng trai nằm bất động một chỗ lúc 16 tuổi.

Sau bao luyện tập trong gian khó, Sỹ Long đã tự viết cho mình những trang đời tươi sáng hơn. Đến nay, Sỹ Long đã tích lũy được một “tài sản vô giá”: Gần 400 bài thơ, hơn 800 trang hồi ký, nhiều truyện ngắn và ba cuốn sách được xuất bản.

Không dừng lại ở việc viết lách, cuối năm 2021, anh thành lập khóa học trực tuyến “Thức tỉnh giọng nói bên trong bạn” nhằm giúp mọi người luyện giọng nói, kỹ năng MC và thuyết trình.

Ban tổ chức cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần VIII trao giải thưởng cho các tác giả (Ảnh: BTC).

Bên cạnh những bài dự thi do chính người khuyết tật viết về bản thân, cuộc thi còn có nhiều tác phẩm cuốn hút, xúc động từ những tác giả viết về người khuyết tật.

Từ hơn 1.000 tác phẩm, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Đặc biệt; 1 giải A; 2 giải B; 3 giải C và 5 giải Khuyến khích, 4 giải chuyên đề.

Giải Đặc biệt của cuộc thi được trao cho chị Nguyễn Minh Châu (phường Hồng Hà, Hà Nội) với tác phẩm “Chuyện của Châu - một người mẹ, người thầy, người kiến tạo thay đổi”.