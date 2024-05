Kỹ năng và những thiết bị để phòng chống cháy nổ cho nhà ở

Tôi muốn hỏi, kỹ năng đầy đủ để phòng, chống cháy nổ tại nhà ở và thiết bị nhằm trang bị cho nhà ở để phòng, chống cháy nổ là gì? Và có quy định tại văn bản nào hay không?

Người gửi: Lưu Văn Ngân

Trả lời

Bộ Công an cho biết theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy và chữa cháy và khoản 1 Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với hộ gia đình, theo đó: Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang vận động các hộ gia đình trên cả nước tự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ (búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực…), mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai qua mái, ban công, lô gia, trang bị thang dây, ống tụt để thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà trọ 5 tầng nằm sâu trong phố Trung Kính rạng sáng 24/5 đã làm 14 người tử vong, 3 người bị thương (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã ban hành Bộ tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hộ gia đình, trong đó nêu rõ trách nhiệm của hộ gia đình, điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với hộ gia đình; một số kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kỹ năng về cứu nạn, cứu hộ; kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Theo đó, trách nhiệm của Chủ hộ gia đình là phải đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về PCCC; thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ. Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ; thực hiện bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn đối với hộ gia đình và khu dân cư.

Về trách nhiệm của các cá nhân trong hộ gia đình cũng được nêu rõ, gồm:

Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về PCCC của người hoặc cơ quan có thẩm quyền. Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về PCCC; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện PCCC thông dụng.

Bảo đảm an toàn về PCCC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy; Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC.

Thực hiện bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn đối với hộ gia đình và khu dân cư.

Lực lượng Công an hướng dẫn về PCCC cho hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh (Ảnh: Bộ Công an).

Hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh thì ngoài việc thực hiện điều kiện an toàn như đối với nhà ở hộ gia đình, phải thực hiện các nội dung như: Có nội quy về PCCC, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa các khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh.

Các điều kiện về an toàn PCCC phải được chủ hộ gia đình tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Đối với chủ hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện an toàn PCCC tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định về điều kiện PCCC đối với cơ sở.

Đáng chú ý, để phòng cháy trong sinh hoạt hàng ngày người dân cần quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa (đun nấu, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã…), nguồn nhiệt, hệ thống điện và thiết bị điện. Sắp xếp đồ vật, vật tư, hàng hóa gọn gàng, tránh gây cháy lan và cản trở lối thoát nạn; để chất dẫn cháy cách xa nơi đun nấu, nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Không buôn bán, tàng trữ trái phép hàng hóa, chất dễ cháy, nổ… Trong trường hợp cần thiết: Sử dụng, dự trữ xăng dầu, khí đốt…phục vụ sinh hoạt hàng ngày thì chỉ nên dự trữ một số lượng đủ dùng, không quá nhiều và phải bảo quản ở khu vực riêng biệt, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và tránh nhầm, lẫn trong quá trình sử dụng.

Lắp đặt các thiết bị cảnh báo rò rỉ gas (nếu dùng gas), thiết bị cảnh báo cháy sớm; trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu cho gia đình như bình chữa cháy, các phương tiện CNCH để có thể thoát nạn khi gặp các sự cố cháy, nổ như: đèn pin, búa, rìu, mặt nạ lọc độc, dây hạ chậm v.v… Mỗi nhà ở hộ gia đình cần có tối thiểu 02 lối thoát nạn và các phương án thoát nạn để mỗi thành viên trong gia đình khi có sự cố đều có thể thoát nạn an toàn. Giáo dục, nhắc nhở trẻ em không chơi đùa, nghịch lửa, diêm…