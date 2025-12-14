Khu tái định cư bỏ trống nhiều năm, dân vẫn sống cạnh trạm nghiền

Gần 10 năm trước, khi dự án Trạm nghiền xi măng Sông Lam, thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam được triển khai tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, 9 hộ dân xóm Hải Thịnh được xác định phải di dời vì nằm trong vùng chịu ảnh hưởng bụi, tiếng ồn và rung chấn. Đến nay, con số tăng lên 11 hộ.

Khu tái định cư tại xóm Hải Thịnh được đầu tư khoảng 12 tỷ đồng và hoàn thiện từ nhiều năm trước nhưng các hộ dân này vẫn chưa thể rời đi.

Người dân bức xúc vì bụi đá, tiếng ồn Ảnh: Nguyễn Phê).

Để hạn chế ô nhiễm bởi bụi, tiếng ồn, nhiều gia đình phải đóng kín cửa, căng bạt quanh nhà, dựng tôn chống ồn. Nhà cửa xuống cấp theo thời gian nhưng họ không được phép sửa chữa hay xây mới vì nằm trong diện chờ di dời.

Chị Lê Thị Hải (39 tuổi) cho biết gia đình chị đến đây trước khi có dự án trạm nghiền. Khi được thông báo phải di dời, chị đồng thuận vì tin rằng sẽ sớm được ổn định cuộc sống tại khu tái định cư. Tuy nhiên, dù khu tái định cư đã hoàn thiện mặt bằng, giao thông, điện, nước, nhưng vẫn bỏ trống.

Chị Lê Thị Hải phải dùng bạt bao quanh nhà để hạn chế bụi (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Người dân mong mỏi từng ngày nhưng chờ mãi không biết bao giờ mới được chuyển đến nơi ở mới”, chị nói.

Không chỉ các hộ nằm trong danh sách di dời, nhiều người dân sống gần trạm nghiền nhưng không có tên trong diện tái định cư vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề.

Bà Hà Thị Chung (75 tuổi) cho biết: “Tôi già rồi còn cố được, nhưng con cháu tôi cần có môi trường sống tốt hơn, mong được chuyển đến nơi an toàn”, bà nói và bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng xem xét lại để bảo đảm quyền lợi người dân.

Trong nhiều năm qua, 11 hộ dân đã liên tục kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Các lãnh đạo tỉnh đều ghi nhận và hứa giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến.

Nguyên nhân lớn nhất khiến quá trình di dời kéo dài là vướng mắc về thủ tục và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Trước đây, công tác này do huyện Nghi Lộc cũ phụ trách, nhưng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhiệm vụ được chuyển xuống UBND xã Hải Lộc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, cho biết các thông tin liên quan đến dự án trạm nghiền xi măng và những hộ dân bị ảnh hưởng, xã đã nhận được phản ánh.

Khu tái định cư đã hoàn thành, nhưng người dân vẫn chưa thể di chuyển ra ở (Ảnh: Nguyễn Phê).

Về tiến độ giải quyết 11 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng, ông Thi cho biết UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở Tài chính và Khu kinh tế Đông Nam làm đầu mối xử lý.

Phía công ty làm trạm nghiền đã có văn bản đề nghị được tạm ứng kinh phí để di dời các hộ dân, sau đó sẽ khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Theo ông Thi, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 11 hộ dân ước tính 38-40 tỷ đồng.

“Hiện chưa thể kiểm kê vì chưa có nguồn kinh phí chính thức. Khi tỉnh bố trí được tiền, xã mới có thể thông báo cho các hộ dân để triển khai công tác kiểm đếm, bồi thường theo quy định”, Chủ tịch xã Hải Lộc cho biết.

Ông cũng thông tin rằng trước đó, vào ngày 24/9, đại diện các sở, ngành đã xuống kiểm tra hiện trường, tuy nhiên chưa có kết luận cụ thể về kinh phí.

“UBND tỉnh đã giao các sở, ngành làm việc trực tiếp với trạm nghiền và Khu kinh tế Đông Nam để thống nhất phương án xử lý”, ông Thi nói.