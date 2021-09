Khởi tố thêm 2 bị can vụ nam sinh bị đánh chấn thương não

Dân trí Công an huyện Hòa Bình vừa khởi tố thêm 2 bị can trong vụ nam sinh bị đánh chấn thương não. Đây là kết quả sau gần 2 năm cơ quan công an vào cuộc điều tra từ phản ánh của báo Dân trí.

Chiều 15/9, lãnh đạo Công an huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này vừa khởi tố thêm 2 bị can về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 2, Điều 134, Bộ Luật Hình sự. Hai bị can gồm: Tăng Minh Tân (SN 2003) và Thạch Kim Long (SN 2003), cả 2 cùng ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Bị hại trong vụ án là em Đặng Đức Anh (SN 2002). Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Lâm Văn Định, Phó trưởng Công an huyện Hòa Bình cho biết, đến nay vụ án này đã khởi tố 3 bị can. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ thêm một số đối tượng liên quan. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Huy Phương (SN 2002, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu). Đây là kết quả sau gần 2 năm vào cuộc điều tra của Công an huyện Hòa Bình từ phản ánh của báo Dân trí. Cơ quan y tế kết luận tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của em Đặng Đức Anh tại thời điểm giám định là 18%. Từ đó, cơ quan công an có cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Như Dân trí đã phản ánh, chiều ngày 19/10/2019, em Đặng Đức Anh (SN 2002, ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có tham gia đá bóng cùng nhóm bạn ở một sân bóng tại thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu). Trong lúc chơi đá bóng, giữa em Đức Anh với đội bên kia có xảy ra va chạm khi tranh chấp bóng. Sau đó, có một nhóm người (không rõ danh tính) vào sân bóng dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, đầu của em Đức Anh gây thương tích. Sau khi sự việc xảy ra, em Đặng Đức Anh được gia đình chuyển qua Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, rồi chuyển lên Bệnh viện Trung ương Cần Thơ, tiếp đó lên một số bệnh viện ở TPHCM điều trị trong tình trạng chấn thương nặng. Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã chẩn đoán em Đức Anh bị "tổn thương ổ của não (xuất huyết não thất)"; Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng (TP.HCM) chẩn đoán em Đức Anh bị vỡ xương sàn ổ mắt; Bệnh viện Mắt (TP.HCM) chẩn đoán em Đức Anh bị "mắt phải - đục thủy tinh thể do chấn thương, xuất huyết dịch kính". Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này. Huỳnh Hải