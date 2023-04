Hơn 40 cây chết khô trên đường 340 tỷ đồng: Nhìn gốc vậy, sống mới... vô lý

Hơn 40 cây nhội trồng bên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) bị chết khô vừa được các công nhân nhổ, cưa để di chuyển đi nơi khác và trồng thay thế. Tuyến đường này được thông xe vào ngày 17/1 vừa qua, có tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng, trong đó giá trị gói thầu hạng mục trồng cây xanh trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Có ý kiến cho rằng trồng cây mà để nguyên bọc nilon ở phần gốc như vậy thì sao cây phát triển nổi (Ảnh: Nguyễn Hải).

Việc cây chết hàng loạt gây lãng phí, khiến nhiều người xót xa. Gửi ý kiến về Báo Dân trí, độc giả Trịnh Minh Thế đề nghị: "Cần xem lại công tác thẩm định cây, nghiệm thu cây hoàn thành ở đây là từ khâu kiểm duyệt lúc đưa cây về hiện trường, trồng cây và cho đến thời gian cây có dấu hiệu nảy sống phát triển".

Độc giả doxuantuan cảm thán: "Nhìn cái gốc cây như thế mà sống được thì thật là vô lý! Trồng cây mà gốc cắt thế kia, không có cái rễ nào sao cây sống nổi? Vết cắt này là cắt từ trước khi trồng chứ không phải vết vừa cắt, cái bọc gốc là mới hay cũ nhỉ? Chẳng lẽ nhổ bỏ cũng phải bọc gốc à?".

"Cây thì cao, bầu rễ thì cắt như vậy nếu có sống được chăng nữa thì đây chính là câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao khi mưa bão cây lại bị bật gốc gây tai nạn!", độc giả Nguyễn Viết Vũ.

Độc giả Đặng Lê Hà đồng quan điểm: "Những cây đấy có sống được thì sau này khi có tán mà gặp gió to cũng sẽ đổ vì bộ rễ sẽ không phát triển kịp, chưa nói có khi còn bị mối ăn mục ruỗng hết gốc tại các vị trí rễ cũ bị cắt sát thân vì cây quá to...".

Độc giả thuanld: "Đề nghị xem xét lại trách nhiệm của đơn vị trồng cây. Nhà tôi ngay sát đường mới mở, từ lúc đơn vị trồng cây, chưa bao giờ tôi thấy đơn vị trồng cây tưới 1 giọt nước, cây không chết mới lạ. Quá vô trách nhiệm với tiền của nhà nước. Thân!".

Phần bầu rễ bị cắt cách gốc chỉ khoảng 40cm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Độc giả Dung Phun cùng chung thắc mắc: "Cây nhội chỉ ưa độ ẩm. Trồng ven đường mà không tưới vào buổi chiều và buổi sáng thì sống sao được? Chết 5-10 cây còn chấp nhận được, đằng này chết nhiều quá. Chả biết mấy ông trách nhiệm đặt ở đâu".

"Việc nào cũng cần người có chuyên môn và kinh nghiệm. Trồng cây bị chết có thể có lý do thổ nhưỡng, khí hậu, nhưng chủ quan thì việc theo dõi chăm sóc để can thiệp cũng cần thiết, ngay từ khi cây có dấu hiệu phát triển yếu đã phải can thiệp rồi, thuê một người giỏi về thực vật rẻ hơn nhiều so với việc vứt bỏ cây chết khô như thế này", độc giả Le Thi Ngoc Lien góp ý.