Hội chợ lô tô "núp bóng" cờ bạc ở Bình Dương đã tạm dừng hoạt động

Theo ghi nhận của phóng viên, các gian hàng trò chơi, gian hàng bán đồ ăn, quần áo... trong khu mua sắm và giải trí Dĩ An ở đường số 9 - đường A, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đến nay vẫn hoạt động bình thường. Trong khi đó, hội chợ lô tô đã tạm dừng hoạt động.

Dù các gian hàng vẫn hoạt động nhưng lượng người đổ về đây để vui chơi cũng như mua sắm khá thưa thớt, không còn nhộn nhịp như lúc hội chợ lô tô hoạt động.

Hội chợ lô tô trước đó hoạt động công khai, thu hút hàng nghìn người trong đêm thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (Ảnh: Phạm Diện).

Ngày 7/3, trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An, cho biết, hoạt động hội chợ lô tô ở đây là ... chơi lén. Ông đã cho Phòng Văn hóa và Thông tin cùng đội liên ngành kiểm tra, xử lý.

"TP Dĩ An không chấp nhận cờ bạc trá hình dưới bất kì hình thức nào", ông Bảy nhấn mạnh.

Một cán bộ Phòng văn hóa và Thông tin TP Dĩ An, cho biết, TP Dĩ An đã yêu cầu hội chợ lô tô trên tạm dừng hoạt động.

"Hội chợ không phải là hệ thống bên phòng quản lý. Đơn vị chỉ quản lý về mặt văn hóa nghệ thuật thôi và đã yêu cầu tạm dừng mảng đó (hội lô tô)", vị này thông tin thêm.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết, những hội chợ mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mà có trúng thưởng với tính chất cờ bạc là vi phạm pháp luật, tức là đánh bạc trá hình. Trong trường hợp này, xét thấy hành vi mà các tổ chức đó tổ chức như vậy thì được xem như tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật là tổ chức đánh bạc.

Ông Tuấn cho rằng khi người dân phản ánh, cơ quan điều tra, chính quyền địa phương cần phải vào cuộc xem xét để xử lý.

Hội chợ lô tô có dấu hiệu "núp bóng" cờ bạc đã tạm dừng hoạt động (Ảnh: Phạm Diện).

Trước đó, ngày 3/3, báo Dân trí có đăng bài viết Sự thật phía sau những vòng quay số lô tô ở Bình Dương. Bài viết phản ánh về một hội chợ lô tô nằm trong khu mua sắm và giải trí Dĩ An ở đường số 9 - đường A, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có dấu hiệu "núp bóng" cờ bạc. Chương trình lô tô này được diễn ra từ thứ 4 đến chủ nhật hàng tuần.

Người chơi chỉ bỏ ra 10.000-50.000 đồng có thể trúng thưởng là phiếu mua hàng trị giá từ 200.000 đồng đến một triệu đồng. Thậm chí, để kích thích người chơi, những người trong đoàn lô tô còn từng bán vé 100.000 đồng/tờ cho vòng quay đặc biệt vào ngày chủ nhật. Phần thưởng cho ai may mắn là chiếc iPhone (tương ứng trị giá 20 triệu đồng).

Tuy nhiên, trên thực tế, phần thưởng người chơi nhận được là con gấu nhỏ và tiền mặt chứ không phải phiếu mua hàng.