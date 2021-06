Hàng giả hoành hành, doanh nghiệp mòn mỏi "kêu cứu"

Dân trí Hành vi gian lận thương mại trong vụ giả thương hiệu sơn KOVA tại Hải Dương đã rõ ràng, nhưng vẫn chưa có kết luận điều tra cụ thể, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh nghiệp Việt làm ăn chân chính

Báo Dân trí nhận được đơn phản ánh của ông Bùi Mạnh Thế - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn KOVA, có trụ sở tại lô 32 Khu Liên Cơ, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương sớm có kết quả điều tra làm rõ, truy tố và có biện pháp xử lý những đối tượng có hành vi gian lận thương mại, gây thiệt hại cho thương hiệu sơn và chống thấm KOVA để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Trong đơn gửi tới báo Dân trí, ông Thế cho biết: "Công ty TNHH Sơn KOVA (Công ty) liên tiếp nhận được nhiều phản ánh của khách hàng về việc có hiện tượng buôn bán, tiêu thụ các sản phẩm sơn và chống thấm mang thương hiệu KOVA giả tại địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Tình trạng trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của Công ty cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngày 08/10/2020, Phòng Thí nghiệm của KOVA đã tiếp nhận và tiến hành kiểm tra 01 mẫu sơn do khách hàng tại Kinh Môn, Hải Dương gửi về. Qua giám định, Công ty phát hiện các thông số kỹ thuật của mẫu sơn này không phù hợp với các thông số của chủng loại sơn KOVA sản xuất và kết luận mẫu sơn trên là mẫu sơn giả".

Lô sơn mang nhãn mác KOVA - tang vật của vụ án.

Đến ngày 14/10/2020, sau khi nhận tin tố giác tội phạm, Công an phường Phạm Thái (Thị xã Kinh Môn) đã nhanh chóng triển khai kế hoạch và bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi đưa hàng chục thùng sơn giả nhãn hiệu KOVA đến tiêu thụ tại một đại lý sơn trên địa bàn phường Phạm Thái.

Tại hiện trường, Công an phường Phạm Thái tạm thu giữ tang vật gồm: một xe ô tô bán tải Ford Ranger mang BKS 29C-291.16 cùng 1 lô sơn có giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Chiếc xe tang vật của vụ án.

Sau khi lấy lời khai ban đầu của các đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán sơn giả nhãn hiệu KOVA, Công an phường Phạm Thái đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Đội điều tra tổng hợp, Công an thị xã Kinh Môn thụ lý giải quyết.

"Tại thời điểm kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang tiến hành giao dịch lô sơn giả nhãn hiệu KOVA, qua kiểm tra tem mác, mã vạch chúng tôi nhận thấy, đây là sơn KOVA giả. Lô sơn này được làm giả một cách tinh vi khi sử dụng vỏ thùng sơn KOVA đã qua sử dụng, rồi cho sơn không rõ nguồn gốc vào ruột.

Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn là sơn giả nhãn hiệu KOVA, chúng tôi đã phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn lấy mẫu kiểm tra cụ thể. Đến nay, kết quả kiểm nghiệm tại Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an cho thấy, các mẫu sơn bị thu giữ đều không phải sơn KOVA, tức là sơn giả, nhái nhãn hiệu KOVA", ông Bùi Mạnh Thế thông tin.

Sau gần 3 tháng xảy ra sự việc mà không nhận được bất cứ phản hồi chính thức nào từ phía cơ quan chức năng, Công ty đã có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Đội điều tra tổng hợp - Công an thị xã Kinh Môn để có thông tin cập nhật và đề nghị sớm truy cứu trách nhiệm đối với các đối tượng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm làm giả thương hiệu KOVA.

Trong thông báo gửi Công ty TNHH Sơn KOVA, lãnh đạo Công an TX Kinh Môn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến hành vi vận chuyển và buôn bán sơn giả nhãn hiệu KOVA.

Đến ngày 18/01/2021, trong thông báo gửi Công ty, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT - công an TX Kinh Môn cho biết: "Sau khi tiếp nhận hồ sơ và tang vật từ Công an phường Phạm Thái, cơ quan CSĐT - Công an TX Kinh Môn đã tích cực điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/11/2020, Cơ quan CSĐT - Công an TX Kinh Môn đã ra Quyết định khởi tố vụ án: Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra ngày 14/10/2020 tại phường Phạm Thái, TX Kinh Môn, Hải Dương, quy định tại Khoản 1, Điều 192, Bộ luật hình sự.

Ngày 02/12/2020 Cơ quan CSĐT - Công an TX Kinh Môn ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Khánh về hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả, quy định tại Khoản 1, Điều 192, Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an TX Kinh Môn đang củng cố bổ sung tài liệu giải quyết vụ án hình sự trên theo quy định của pháp luật".

Ngày 17/6/ 2021, trao đổi với PV Dân trí, đồng chí Phạm Ngọc Ánh - Trưởng công an TX Kinh Môn cho biết: "Hiện đơn vị vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng vụ án và tiến hành giám định nốt số sơn giả nhãn hiệu KOVA đã thu giữ được. Đối tượng Vũ Xuân Khánh hiện đã bị bắt tạm giam để điều tra. Về tiến độ và thời hạn điều tra, chúng tôi vẫn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật".

Đối tượng Vũ Xuân Khánh hiện đã bị bắt tạm giam để điều tra.

"Đến thời điểm hiện tại, đã 8 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc, 5 tháng từ ngày nhận được thông báo của Công an TX Kinh Môn, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức về kết quả điều tra và việc truy cứu trách nhiệm (nếu có) đối với các đối tượng liên quan.

Vụ việc càng để lâu, uy tín và thiệt hại của Tập đoàn càng lớn. Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương sớm có kết luận điều tra làm rõ, truy tố và có biện pháp xử lý những đối tượng có hành vi gian lận thương mại, gây thiệt hại cho thương hiệu sơn và chống thấm KOVA cũng như các khách hàng, đảm bảo thị trường trong sạch, lành mạnh, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật", ông Bùi Mạnh Thế chia sẻ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Ngọc Hân