Hám tiền, bán rẻ lương tâm tiếp tay cho người nước ngoài nhập cư trái phép

Liên tiếp trong những ngày vừa qua Việt Nam phát hiện ra hàng loạt vụ người nước ngoài nhập cư trái phép. Điều đáng nói những người nhập cư trái phép tập trung thành từng đoàn lớn từ vài người đến vài chục người. Họ nhập cư vào Việt Nam rồi "đàng hoàng" sống ở các khu chung cư cao cấp, các thành phố lớn như Hà Nội, Vĩnh Yên. Tất nhiên, để được sống một cách "đàng hoàng" tại những nơi như thế này chắc chắn phải có sự tiếp tay của những người mang dòng máu Việt.

Đáng buồn hơn trong số những kẻ tiếp tay cho người nước ngoài nhập cư trái phép vào Việt Nam có cả những sinh viên tuổi đời còn rất trẻ. Ở tuổi này, đáng lẽ họ đang phải cố gắng học tập, phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Thay bằng việc hàng ngày lên giảng đường học tập thì chỉ nay mai thôi, họ sẽ phải ra tòa đứng trước vành móng ngựa và nhận những mức án thích đáng cho việc làm sai trái của mình.

Trần Thị Phương Thảo hưởng lợi số tiền khoảng 140 triệu đồng từ việc tiếp tay cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể vào ngày 3/5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại xã Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ), Đinh Thị Huệ (SN 1999, trú tại xã Đông Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ) và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Vào năm 2020 thông qua mạng xã hội, Thảo quen biết 2 người Trung Quốc. Bản thân Thảo đang học tiếng Trung tại một trường đại học trên địa bàn Hà Nội nên giao tiếp được với những người này.

2 người Trung Quốc đặt vấn đề nhờ Thảo đứng ra thuê một số căn hộ để cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở và làm việc. Thảo đồng ý và rủ thêm bạn học là Đinh Thị Huệ tìm thuê một số căn hộ chung cư để cho số đối tượng người Trung Quốc này thuê lại nhằm kiếm tiền chênh lệch từ việc cho thuê nhà.

Cơ quan điều tra xác định trong vụ việc này, Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ đã tiếp tay cho hơn 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trần Thị Phương Thảo hưởng lợi số tiền khoảng 140 triệu đồng; Đinh Thị Huệ hưởng lợi 4 triệu đồng.

Bên trong một căn phòng nơi nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở và sinh hoạt (Ảnh: ANTĐ).

Cũng trong khoảng thời gian này, cơ quan chức năng đã phát hiện 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang sinh sống ở một khu chung cư cao cấp tại Hà Nội.

Qua kiểm tra đột xuất một căn hộ tại tòa nhà C3 - D'Capitale (phường Trung Hòa, Cầu Giấy), cảnh sát phát hiện 5 người Trung Quốc đang tạm trú, trong đó, 4 người nhập cảnh trái phép. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện bắt quả tang thêm 46 người Trung Quốc thuê 9 phòng tại chung cư cao cấp Florence, địa chỉ 28 Trần Hữu Dực, thuộc phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm).

46 đối tượng nhập cảnh trái phép, lưu trú tại chung cư cao cấp ở quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: ANTĐ)

Còn tại thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc vào tối ngày 3/5, Công an TP Vĩnh Yên phát hiện 39 người Trung Quốc trú tại số nhà 19 Ngô Gia Tự, phường Khai Quang; số 2 đường Nguyễn Văn Chất và số 76 đường Nguyễn Công Trứ, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, một số người không hợp tác và bỏ chạy, lực lượng chức năng phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khống chế.

Một vụ nhập cảnh trái phép khác cũng ở Hà Nội vừa bị phát hiện. Cụ thể, vào chiều 4/5, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một đối tượng nữ người Trung Quốc lảng vảng ở sảnh tòa nhà Samsora (số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông).

Căn cứ tài liệu thu thập, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an phường Yết Kiêu, Công an quận Hà Đông đã xác định và thực hiện kiểm tra căn phòng số 3017, tòa A chung cư Samsora. Tuy nhiên, các đối tượng bên trong đã cố thủ, không chịu mở cửa.

19h cùng ngày, lực lượng chức năng quyết định phá khóa ập vào. Thời điểm cảnh sát kiểm tra, trong phòng có 11 đối tượng, đều mang quốc tịch Trung Quốc, không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ. Cùng với đối tượng nữ ở sảnh tòa nhà, tổng số đối tượng bị cảnh sát phát hiện là 12 người (7 nam, 5 nữ). Trong đó, đối tượng ít tuổi nhất sinh năm 1994 và lớn tuổi nhất sinh năm 1973.

Theo thống kê, số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong 3 vụ được kể trên cũng đã lên tới cả trăm người. Ngay sau khi những vụ việc nhập cảnh trái phép được phát hiện, lực lượng chức năng đã áp dụng ngay các biện pháp ý tế để phòng ngừa dịch Covid- 19, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý những trường hợp tiếp tay, tổ chức cho người nước ngoài nhập cư trái phép vào Việt Nam.

