Được chuyển đất nông nghiệp sang đất ở nhưng không đủ tiền nộp, cần làm gì?

Tháng 4/2026, gia đình bà N.T.H. (Tuyên Quang) làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng 360m2 đất nông nghiệp sang đất ở. Sau đó gia đình bà được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Sau khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan thuế cũng đã ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình bà hiện không đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất.

Từ thực tế hoàn cảnh gia đình, bà H. đặt câu hỏi liệu có thể đề nghị hủy quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hay không?

Người dân ở Nghệ An đứng trước phần diện tích đất vườn xin chuyển đổi thành đất ở, với số tiền phải nộp có thể lên tới 4,5 tỷ đồng (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Công dân cũng đặt vấn đề liệu trường hợp này có thuộc khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2025 hay không?. Đây là quy định hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, bà H. băn khoăn về trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025, 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 31/1/2026.

Theo đó UBND cấp tỉnh được giao căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

Trên cơ sở đó, Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã ghi nhận vướng mắc nêu trên để tiếp tục theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa phương.

Đồng thời cơ quan này cũng sẽ nghiên cứu, rà soát hoàn thiện quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan để bảo đảm việc áp dụng được thống nhất trên phạm vi toàn quốc.