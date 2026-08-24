Hà Nội: Tài xế xe buýt vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại gây bức xúc

Mạng xã hội mới đây lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế xe buýt vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại di động, khiến nhiều hành khách trên xe lo lắng, bức xúc.

Theo thông tin từ người đăng tải video, sự việc xảy ra trên tuyến buýt số 92 (Sơn Tây - Nhổn) vào chiều 23/8.

Hình ảnh trong clip cho thấy tài xế liên tục hướng mắt về chiếc điện thoại đặt phía trước bảng đồng hồ gần vô lăng. Thỉnh thoảng, nam tài xế còn luồn tay qua khoảng trống trên vô lăng để thao tác trên màn hình điện thoại trong khi xe vẫn đang lưu thông trên đường.

Tài xế xe buýt vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại (Ảnh: D.T).

Một hành khách chứng kiến sự việc đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh, đăng tải lên mạng xã hội.

Không chỉ phản ánh việc sử dụng điện thoại khi lái xe, hành khách còn cho biết khi xe di chuyển qua khu vực gần chung cư Tân Tây Đô, tuyến đường bị ngập nước, nhiều phương tiện ô tô khác chủ động giảm tốc độ.

Tuy nhiên, tài xế xe buýt vẫn liên tục bấm còi và cho xe lao nhanh qua vùng ngập, khiến nước bắn lên người đi xe máy đang lưu thông trên đường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 24/8, lãnh đạo Xí nghiệp Xe buýt 10-10, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), xác nhận tuyến buýt số 92 do đơn vị quản lý.

Đại diện xí nghiệp cho biết đã tiếp nhận phản ánh của hành khách và khẩn trương chỉ đạo rà soát, xác minh vụ việc.

"Nếu nội dung phản ánh là chính xác, đơn vị sẽ xử lý nghiêm tài xế vi phạm theo quy định của tổng công ty và nội quy lao động của xí nghiệp", vị lãnh đạo Xí nghiệp Xe buýt 10-10 cho biết.

Theo đại diện Xí nghiệp Xe buýt 10-10, đơn vị thường xuyên quán triệt, chấn chỉnh đội ngũ lái xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Quan điểm của đơn vị là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để một cá nhân ảnh hưởng đến hình ảnh giao thông công cộng thành phố.