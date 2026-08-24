Lừa bán thuốc sinh lý Loramen, "cô giáo Hương" có thể bị xử lý ra sao?

Mở rộng điều tra Vụ án liên quan đến "giang hồ mạng" Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hương (tức "Cô giáo Hương") cùng chồng là Vũ Hải Long cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Theo công an, vợ chồng Hương hợp tác với vợ chồng Phú Lê trong việc sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm được quảng cáo là thuốc tăng cường sinh lý Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Dù biết Loramen không có công dụng như quảng cáo, các đối tượng vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội nhằm thổi phồng công dụng của sản phẩm, thu hút khách hàng.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy Loramen chỉ hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn; không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện sinh lý như nội dung quảng cáo. Từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng.

Hương và Phú quảng cáo sản phẩm Loramen (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết dưới góc độ pháp lý, lừa dối khách hàng là tội danh được cấu thành bởi lỗi cố ý, nhằm mục đích thu lợi bất chính từ hoạt động lừa dối khách hàng; được thực hiện bởi chủ thể là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, xâm phạm tới khách thể là trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, uy tín của doanh nghiệp.

Hành vi Lừa đối khách hàng bao gồm và không giới hạn ở một số hành vi khách quan như Cân, đong, đo, đếm sai trong quá trình giao hàng hóa; Cố ý tính tiền sai trong khi thanh toán, trong vay mượn; Giao hàng chất lượng kém nhưng bán theo giá hàng chất lượng tốt hay Cố tình thay thế phụ tùng có giá trị thấp nhưng yêu cầu khách hàng phải thanh toán số lượng tiền nhiều hơn giá trị dịch vụ, hàng hóa thực tế...

Tội phạm được coi là hoàn thành nếu gây hậu quả thiệt hại từ 5 triệu đồng trở lên, hoặc đã bị xử phạt hành chính, kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Hậu quả của tội phạm có thể là những thiệt hại gây ra cho trật tự quản lý kinh tế, cụ thể là thiệt hại đến quyền lợi của người tiêu dùng, uy tín của các doanh nghiệp; cá nhân kinh doanh. Đối với người tiêu dùng, thiệt hại có thể được xác định là thiệt hại về tài sản (số tiền đã chi ra để mua hàng hóa được quảng cáo gian dối) hoặc thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, danh dự, uy tín...

Nguyễn Thị Hương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Về chế tài xử lý, mức phạt cơ bản của tội Lừa dối khách hàng là phạt tiền 10-100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung như có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn xảo quyệt hay thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, mức phạt có thể áp dụng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 là phạt tiền 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.

Đối với trường hợp của Hương, công an hiện xác định doanh thu bán lẻ Loramen từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026 là hơn 11,6 tỷ đồng.

Từ con số này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng kết quả xác minh, thu thập thêm thông tin, tài liệu, chứng cứ từ các bị hại cũng như các nguồn tài liệu, chứng cứ khác để xác định chính xác số tiền mà Hương cùng các đồng phạm đã thu lợi bất chính từ việc quảng cáo gian dối để bán sản phẩm.

Trong trường hợp hành vi bị xác định thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, chế tài xử lý có thể áp dụng là phạt tiền 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.