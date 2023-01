Dự án 72 tỷ đồng 13 lần vỡ ống tại Đắk Lắk: Dự án nhỏ nhưng mang tiếng (!)

Không hài lòng cách làm việc của chủ đầu tư

Chiều 3/1, trao đổi PV báo Dân trí, ông Nguyễn Hải Thanh - Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng Công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết tiểu dự án cấp nước tưới thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) do Sở NN-PTNT làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa hoàn thành là rất chậm.

Dự án cấp nước trên 72 tỷ đồng do Sở NN-PTNT Đắk Lắk làm chủ đầu tư đã vỡ ống, rò rỉ tới 13 lần (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo ông Nguyễn Hải Thanh, phía Bộ đã cử những chuyên gia đầu ngành về đường ống, thủy lực vào Đắk Lắk để hướng dẫn cho địa phương nhưng đến nay dự án vẫn chưa xong, trách nhiệm thực thi thuộc về địa phương.

"Đây là dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh lập, phê duyệt và thực hiện. Chúng tôi không hài lòng cách làm việc của chủ đầu tư khi đùn đẩy trách nhiệm. Tỉnh cần xem lại tại sao các địa phương khác cũng gặp vướng mắc trong tiểu dự án nhưng họ giải quyết tốt rất tốt. Dự án tại Đắk Lắk rất nhỏ nhưng lại mang tiếng", Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng Công trình, Bộ NN-PTNT nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hải Thanh cho rằng, quá trình thực hiện hợp đồng triển khai dự án, đơn vị nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm và phía chủ đầu tư phải nắm được vấn đề này để quản lý, điều hành.

"Tôi có nghe thông tin nhà thầu sẵn sàng bỏ tiền ra để khắc phục thì tại sao không tạo điều kiện cho người ta, chỉ còn có một đoạn nữa mà cứ để phải ầm ĩ đến như vậy", ông Thanh bày tỏ quan điểm.

Liên quan vụ việc, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết đang yêu cầu Sở NN-PTNT báo cáo cụ thể, chi tiết về tiểu dự án cấp nước tưới thôn Tiến Cường để UBND tỉnh có báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

"Dự án từng xin gia hạn đến 31/12 nhưng nay đã hết hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành và sẽ phải làm rõ trách nhiệm. Quan điểm của tỉnh sẽ không thể để dự án này kéo dài quá lâu", Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định.

'Xin' thêm 3,9 tỷ đồng cho dự án

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk từng có văn bản yêu cầu khắc phục những tồn tại của dự án cấp nước thôn Tiến Cường để đưa vào hoạt động trước ngày 30/6/2022. Quá thời gian này nhưng chưa khắc phục, tỉnh sẽ giao công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Sau đó, phía Sở NN-PTNT có báo cáo kế hoạch khắc phục việc liên tục vỡ ống tại dự án cáp nước này và nêu rõ sẽ xử lý các tồn tại và đề nghị việc thi công được hoàn thành trước ngày 30/11/2022 và sẽ vận hành thử, kiểm tra để đưa công trình vào vận hành chính thức trước ngày 31/12/2022.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hiện tại dự án cấp nước do Sở NN-PTNT Đắk Lắk làm chủ đầu tư đang ngổn ngang, chưa thực hiện xong việc đào hết tuyến ống dài gần 5km để thử áp từng đoạn.

Đoàn kiểm tra của tỉnh Đắk Lắk từng kết luận nguyên nhân vỡ ống, rò rỉ nước tại khớp nối trong quá trình thử áp, vận hành thử do những tính toán, thiếu sót của thiết kế, cộng thêm việc triển khai thi công không đúng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Mới đây, Sở NN-PTNT đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nội dung đã được phê duyệt đối với dự án cấp nước thôn Tiến Cường. Qua đó, xin đồng ý chủ trương để chủ đầu tư tiếp tục tổ chức thực hiện các hợp đồng liên quan đến tiểu dự án còn chưa hoàn thành và xin được điều chỉnh, bố trí vốn đối ứng thêm trên 3,9 tỷ đồng trong năm 2023.

Với những đề nghị trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến cho rằng dự án này đã kết thúc vào ngày 30/6/2020 thì cần phải thực hiện các thủ tục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất trước khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án.

Như Dân trí đã phản ánh, dự án cấp nước thôn Tiến Cường có tổng mức đầu tư gần 66 tỷ đồng nhằm phục vụ cấp nước tưới cho 400 ha cà phê và hồ tiêu, do Sở NN-PTNT làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công gồm liên danh 3 nhà thầu ở Hà Nội, Thanh Hóa và Đắk Lắk. Trong đó, hạng mục đường ống dẫn nước do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kỳ Nguyên ở Đắk Lắk thầu thi công.

Dự án triển khai từ tháng 10/2019. Đến năm 2020, dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư lên trên 72 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành vào tháng 6/2020. Tuy nhiên, khi vận hành kiểm tra xem xét nghiệm thu thì liên tục bị vỡ, rò rỉ đường ống 13 lần nên chưa thể hoạt động.

Đoàn kiểm tra số 3465 của UBND tỉnh Đắk Lắk do Sở Xây dựng chủ trì đã làm rõ, kết luận nguyên nhân việc vỡ ống và rò rỉ nước tại khớp nối trong quá trình thử áp và vận hành thử do những tính toán, thiếu sót của thiết kế cộng thêm việc triển khai thi công không đúng, thiếu một số cấu kiện so với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Cũng theo Đoàn kiểm tra, trường hợp triển khai đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, công trình cũng không thể đưa vào vận hành, khai thác đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.