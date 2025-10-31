Đề xuất bỏ công chứng khi mua bán đất: Hết sức cần thiết nhưng cần lộ trình

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về bỏ thủ tục công chứng, xác định tình trạng hôn nhân trong các giao dịch mua bán đất, phương tiện giao thông đối với các trường hợp đã số hóa, làm sạch dữ liệu.

Theo Bộ Công an, hiện nay người dân khi mua bán, chuyển nhượng đất đai, phương tiện phải thực hiện nhiều thủ tục rườm rà như công chứng hợp đồng, xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nộp bản sao giấy tờ cá nhân.

Các thủ tục này gây tốn kém chi phí (công chứng, chứng thực, lệ phí xác nhận tình trạng hôn nhân), kéo dài thời gian (người dân phải đi lại nhiều lần giữa các cơ quan công chứng, UBND, cơ quan đăng ký), phát sinh phiền hà (nguy cơ bị gây khó dễ, nhũng nhiễu, chồng chéo hồ sơ).

Trong khi đó, thông tin liên quan đã có sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hộ tịch, đất đai, phương tiện, nhưng chưa được khai thác triệt để.

Việc bỏ thủ tục công chứng, xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ áp dụng trong trường hợp đã có dữ liệu số hóa, xác thực, đồng bộ và được pháp luật thừa nhận, không làm thay đổi bản chất quyền, nghĩa vụ của công dân; không làm giảm tính an toàn pháp lý của giao dịch dân sự.

Dự thảo của Bộ Công an nhận được nhiều ý kiến đồng thuận vì đã đặt người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi tối đa.

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá đây là bước cải cách hành chính cần thiết để giảm bớt thời gian, công sức, tiền bạc của người dân cũng như doanh nghiệp. Đồng thời giảm thiểu cả nguy cơ tranh chấp pháp lý do có sự gian dối từ các bên và lỗi sơ suất trong việc xác minh thông tin.

"Đây là việc làm hết sức cần thiết, với điều kiện hệ thống dữ liệu số phải chuẩn chỉ để tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra. Do đó cần một lộ trình dài để số hóa dữ liệu và song song xây dựng khung pháp lý phù hợp", luật sư Linh chia sẻ.

Băn khoăn khi giao dịch tài sản có giá trị lớn

Hiện nay, khi muốn tìm kiếm sự an toàn trong các giao dịch mua bán, tặng cho những tài sản có giá trị lớn, người dân tìm đến các phòng công chứng, bởi đây có thể được coi là lá chắn bảo vệ người dân khỏi rủi ro pháp lý.

Trong quá trình tác nghiệp, công chứng viên có thể phát hiện những giao dịch vi phạm pháp luật như: Chủ thể tham gia không đúng; Vay tiền nhưng lập hợp đồng khác che giấu; Giả mạo chữ ký/giấy tờ để lừa chuyển nhượng, con cái ép bố mẹ tặng cho...

Việc bỏ thủ tục công chứng, xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ áp dụng trong trường hợp đã có dữ liệu số hóa, xác thực, đồng bộ và được pháp luật thừa nhận, không làm thay đổi bản chất quyền, nghĩa vụ của công dân (Ảnh minh họa: Phan Xuân).

Với kiến thức và kinh nghiệm, công chứng viên có thể ngăn chặn, giải thích cho các chủ thể tham gia giao dịch về quyền, nghĩa vụ khi ký vào hợp đồng.

Ngoài ra, có giao dịch phức tạp cần xác định hàng thừa kế, ai nằm trong diện thừa kế thế vị? Tài sản chung - riêng ra sao? Giao dịch nào mà chủ thể gặp khó khăn trong nhận thức, không làm chủ hành vi thì ai là người giám hộ, đại diện, ai cần người làm chứng? Điều này hệ thống điện tử không làm thay được.

Gửi ý kiến bình luận về vấn đề này, độc giả Tuệ Minh băn khoăn: "Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại/máy tính là có thể thực hiện mọi giao dịch, không cần qua công chứng nữa? Việc này nghe nhanh gọn, dễ dàng, nhưng phàm thứ gì dễ quá lại khiến ta lo lắng.

Với người dân, bất động sản là tài sản cả đời. Bỏ công chứng thì làm sao kiểm soát rủi ro, khác nào giao chìa khóa két cho người lạ? Nếu phải chọn giữa nhanh với an toàn, ai cũng ưu tiên an toàn trên hết".

Độc giả Haiphongly lo lắng: "Mọi thông tin cá nhân, dữ liệu giao dịch đều nằm trên hệ thống điện tử, trong khi vấn đề bảo mật thông tin trên mạng hiện đang là "vấn nạn". Nguy cơ mượn tên, dùng thủ đoạn gian dối để thực hiện giao dịch online, cướp tài sản có thể xảy ra. Chưa kể, nỗi lo về điện thoại, mật khẩu bị đánh cắp, hệ thống bảo mật bị tấn công, gặp sự cố, lỗ hổng về thông tin thiếu sót, chồng chéo...".

Khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng công nghệ số với người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa cũng là một vấn đề khiến nhiều người băn khoăn.

Liên hệ với việc vừa qua một số địa phương yêu cầu người dân nộp bản photocopy sổ đỏ và CCCD mà không qua công chứng để chính quyền cấp xã thu thập, số hoá, tạo lập dữ liệu điện tử cho những thửa đất đã được cấp sổ đỏ; nhiều độc giả Dân trí không khỏi băn khoăn bởi những kẽ hở pháp lý, tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro về tài sản và dẫn tới những tranh chấp, thiệt hại trong tương lai.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Trần Hoàng Linh cho biết theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 1352/HTQTCT-CT của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp, việc các cơ quan Nhà nước sử dụng bản sao để phục vụ tích hợp dữ liệu là không sai. Tuy nhiên, việc sử dụng bản sao có thể làm phát sinh vấn đề về tính chính xác.

Việc để người dân chủ động photo và cung cấp hoặc chụp bản photo cho cơ quan Nhà nước có thể tiềm ẩn những rủi ro về tính chính xác của văn bản bởi không phải cá nhân nào cũng trung thực trong việc cung cấp thông tin.

Ngoài ra, nếu bỏ qua trường hợp có chủ đích gian dối, quá trình người dân tự photocopy, sao chụp có thể xảy ra những vấn đề như nhoè, rách, sai sót, gạch xoá nội dung, dẫn tới thông tin thiếu chính xác.

Khi những thông tin thiếu chính xác được sử dụng và tích hợp trên hệ thống, nguy cơ về việc phát sinh tranh chấp trong tương lai hoàn toàn có thể xảy ra, và người dân sẽ phải bất đắc dĩ dấn thân vào những "cuộc chiến pháp lý" không mong muốn.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến băn khoăn về vấn đề trách nhiệm bồi thường. Theo quy định của Luật Công chứng, nếu để xảy ra sai sót đối với giao dịch công chứng, trách nhiệm bồi thường thuộc về Công chứng viên.

Nhưng đối với giao dịch qua hệ thống điện tử xảy ra sai sót, ai chịu trách nhiệm; cơ quan nào bồi thường thiệt hại cho người dân? - hiện chưa có bất kỳ văn bản nào quy định về trách nhiệm này.