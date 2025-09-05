Sáng 5/9, khi bước chân vào không gian trang trọng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tôi cảm nhận rất rõ sự thiêng liêng của một ngày hội lớn. Đây không chỉ là lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026, mà còn là kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư đầu tiên cho học sinh cả nước và 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục - tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày nay.

Ngồi trong hội trường, giữa hàng nghìn đại biểu, giữa sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thế hệ thầy cô giáo lão thành, tất cả như thấy mình đang hòa vào một dòng chảy lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới 2025-2026 (Ảnh: Thành Đông).

Tiếng trống khai trường không chỉ vang lên ở từng lớp học trên khắp mọi miền đất nước, mà còn ngân vang trong trái tim mỗi người có mặt tại nơi đây, nhắc nhở chúng ta về một sứ mệnh lớn lao: xây dựng nền giáo dục trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Không khí trong hội trường dâng tràn cảm xúc. Tôi nhớ đến lời Bác Hồ trong bức thư gửi học sinh cả nước trong ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1945: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu".

Tám mươi năm đã trôi qua, lời dặn dò ấy vẫn nguyên giá trị, vẫn là ngọn đèn soi đường cho giáo dục Việt Nam hôm nay. Và khi Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên bục phát biểu, tôi cảm nhận rõ sức mạnh của một tầm nhìn chiến lược, sự kiên định của người đứng đầu Đảng khi khẳng định: “Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai dân tộc”.

Đó không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là một mệnh lệnh từ trái tim, một định hướng chiến lược để giáo dục trở thành động lực then chốt trong công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư đã nhấn mạnh rằng chúng ta không thể chỉ tiếp tục cải cách kiểu “chỉnh sửa”, mà phải chuyển sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục. Ông gọi giáo viên là “linh hồn của giáo dục”, là nhân tố quyết định sự thành bại của đổi mới, đồng thời khẳng định giáo dục phải bảo đảm tính công bằng, không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Những thông điệp ấy không chỉ khơi gợi khát vọng mà còn khẳng định tinh thần nhân văn của một nền giáo dục lấy con người làm trung tâm. Ngồi trong hội trường, tôi nghĩ về những chuyến công tác nơi vùng sâu, vùng xa, nơi các em nhỏ vẫn vượt hàng cây số để đến trường, và thấy lòng mình trào dâng niềm xúc động khi Tổng Bí thư nhấn mạnh chính sách xây dựng trường nội trú, bán trú tại các xã biên giới, bảo đảm cho trẻ em vùng khó khăn được hưởng một nền giáo dục bình đẳng.

Cũng trong phát biểu ấy, Tổng Bí thư đặt ra những định hướng lớn cho toàn ngành. Ông nhấn mạnh sự đổi mới giáo dục phổ thông không chỉ dừng lại ở truyền thụ tri thức, mà phải bồi dưỡng nhân cách, rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tinh thần công dân và trách nhiệm xã hội. Ông nói đến việc hình thành lớp người “vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường”, một lớp người có thể gánh vác trọng trách đưa đất nước vươn lên trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Với giáo dục đại học, ông đặt ra yêu cầu đột phá, biến đại học thành trung tâm sản sinh tri thức, hạt nhân đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, gắn liền với nhu cầu phát triển đất nước. Những lời ấy như tiếng chuông thức tỉnh, thôi thúc mỗi trường đại học, mỗi thầy cô, mỗi sinh viên ý thức rõ trách nhiệm lịch sử của mình.

Trong bối cảnh đất nước đang tiến vào kỷ nguyên mới, tất cả chúng ta đều không thể không nghĩ tới sự kiện lịch sử vừa diễn ra: từ ngày 1/7/2025, Việt Nam chính thức còn 34 tỉnh, thành phố; chính quyền địa phương được tổ chức theo hai cấp tỉnh và xã. Giang sơn gọn lại, bộ máy hành chính tinh gọn hơn, hiệu quả hơn.

Lễ khai giảng năm học mới được triển khai trực tuyến trên cả nước (Ảnh: D.T).

Đây không chỉ là một thay đổi về địa giới hành chính, mà còn là một bước ngoặt để mở ra những cơ hội phát triển mới. Trong bức tranh ấy, giáo dục chắc chắn phải là động lực hàng đầu, bởi chỉ có con người với tri thức và khát vọng mới có thể đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ.

Ở góc nhìn của một Đại biểu Quốc hội, tôi càng cảm nhận rõ hơn vai trò của cơ quan lập pháp trong việc đồng hành cùng giáo dục. Quốc hội vừa thông qua Luật Nhà giáo, một đạo luật lịch sử, lần đầu tiên ghi nhận đầy đủ vị thế, quyền lợi, trách nhiệm và chuẩn mực nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo.

Đây là sự tri ân bằng pháp luật đối với những người “trồng người”, là nền tảng để nâng cao đời sống, bảo vệ quyền lợi, đồng thời đề cao đạo đức và trách nhiệm xã hội của thầy cô. Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới, Quốc hội sẽ thảo luận sửa đổi ba đạo luật nền tảng: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Những đạo luật này sẽ trở thành hành lang pháp lý quan trọng để đưa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục vào cuộc sống.

Trong hội trường, khi nghe Tổng Bí thư căn dặn thế hệ trẻ rằng “Trách nhiệm của thế hệ các cháu là phải làm nên chiến thắng mới bằng tri thức - bản lĩnh - sáng tạo”, tôi xúc động vô cùng. Ông đã đặt niềm tin lớn lao vào các em học sinh, sinh viên - những người sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc bằng khoa học, bằng công nghệ, bằng khát vọng sáng tạo. Lời ấy vang lên như một lời hiệu triệu, trao sứ mệnh cho thế hệ hôm nay, giống như cha ông từng nhận sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc bằng máu xương.

Rời Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tôi vẫn nghe vang vọng tiếng trống khai trường và lời kêu gọi đầy xúc động của Tổng Bí thư: “Hãy chung tay chăm lo cho sự nghiệp trồng người, vì tương lai con em chúng ta, vì phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân”. Trong thời khắc đất nước đang đổi mới toàn diện, sắp xếp lại giang sơn, tinh gọn bộ máy, bước vào kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu, tôi tin rằng giáo dục chính là chìa khóa vàng để mở ra tương lai.

Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội trong việc ban hành những đạo luật quan trọng, sự tận tâm của đội ngũ thầy cô, và khát vọng của hàng triệu học sinh, sinh viên, nền giáo dục Việt Nam chắc chắn sẽ vươn mình mạnh mẽ, góp phần hiện thực hóa giấc mơ xây dựng một đất nước hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Bùi Hoài Sơn