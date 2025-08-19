Dân ngán ngẩm vì rác thải bủa vây trên nhiều tuyến đường

Ghi nhận của phóng viên trên tuyến Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đoạn qua các phường Vinh Lộc, Trường Vinh (Nghệ An), rác thải chất đống kéo dài hàng chục mét ngay sát hồ điều hòa Hưng Hòa. Bất chấp biển "cấm đổ rác", từng đống gạch ngói vỡ, gỗ vụn, bao tải rách, thậm chí đồ cồng kềnh nằm ngổn ngang, bốc mùi khó chịu.

Khu đất trống phía sau siêu thị Mega Market Vinh (phường Trường Vinh) cũng trong tình trạng quá tải. Rác tích tụ nhiều tháng dọc tuyến đường dân sinh sát quốc lộ 46C, lẫn cả rác khó phân hủy và nguy hại như bóng đèn vỡ, chai lọ thủy tinh, kính vụn, gây nguy hiểm cho người qua lại.

Rác thải đổ tràn lan hai bên đường dân sinh sau siêu thị Mega Market Vinh thuộc phường Trường Vinh (Ảnh: Quang Dũng).

Anh Nguyễn Văn Tuấn, trú tại phường Trường Vinh, bức xúc: "Ban đêm hoặc trưa vắng, nhiều xe tải chở rác đến đổ trộm. Người dân phản ánh nhưng khó bắt quả tang, đã có xe bị thủng lốp vì đâm phải gạch, kính vương vãi".

Tại đường Vĩnh Giang, phường Trường Vinh, mặt đường mới được đầu tư khang trang nhưng nay biến thành điểm tập kết rác trái phép. Không xa đó, khu vực gần Trạm bơm tiêu Nam Vinh và Nghĩa trang sinh thái phường Vinh Tân cũng là "điểm đen", có thời điểm rác tràn ra lòng đường, che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện.

Nhiều hộ dân sống gần các "điểm đen" cho biết rác ùn ứ, ngày nắng bốc mùi, ngày mưa bị cuốn xuống hệ thống thoát nước, gây tắc cống, nước đọng, ruồi muỗi phát sinh, ảnh hưởng sinh hoạt và sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ em.

Ông Nguyễn Tất Sơn, Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, thừa nhận việc đổ trộm phế thải, rác sinh hoạt diễn biến phức tạp.

Rác thải kính vỡ được đổ khắp nơi, khiến nhiều người dân bức xúc (Ảnh: Quang Dũng).

"Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, trưa vắng để đổ trộm nên khó xử lý dứt điểm. Phường đã giao lực lượng quy tắc đô thị tăng cường tuần tra, ghi nhận, đồng thời tuyên truyền người dân chấp hành quy định đổ rác đúng giờ, đúng điểm", ông Sơn nói.

Một công nhân vệ sinh môi trường cho biết lịch, điểm tập kết đã quy định rõ, song vẫn có tình trạng đổ sai nơi, đặc biệt là rác xây dựng sau khi phá dỡ nhà cửa, kho bãi…

"Nhiều chủ nhà khoán trọn gói cho đơn vị thi công, sau đó xe tải chở phế thải đi đổ bừa bãi. Việc thu gom, vận chuyển vì thế vất vả hơn, tốn thêm nhân lực và chi phí", một công nhân nói.

Không chỉ Trường Vinh, tình trạng tương tự xuất hiện ở các phường Vinh Hưng, Vinh Phú, Thành Vinh… Nhiều điểm rác tự phát hình thành sát các tuyến chính, khu đất trống ven dân cư, nơi ít người qua lại vào ban đêm.

Ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, cho biết muốn chấm dứt đổ trộm, phải nâng cao ý thức người dân, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xử lý đúng quy định đối với phế thải xây dựng, siết chặt giám sát, xử phạt của địa phương.

Theo chính quyền sở tại, ngoài tăng cường kiểm tra, các phường cần rà soát những điểm tập kết rác hợp pháp, bổ sung thùng chứa ở khu dân cư đông người, khuyến cáo người dân không để rác cồng kềnh, phế thải xây dựng lẫn với rác sinh hoạt.

Đủ loại rác từ kính vỡ, vật liệu xây dựng, bao bì... đổ ngay phía sau siêu thị Mega Market Vinh thuộc phường Trường Vinh (Ảnh: Quang Dũng).

Với phế thải, người dân cần liên hệ đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý; trường hợp phát hiện đổ trộm có thể phản ánh qua đường dây nóng để kịp thời xác minh, xử lý.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất lắp thêm camera tại các khu đất trống, tuyến đường vắng - nơi thường phát sinh đổ trộm; dựng rào, biển cảnh báo, công bố công khai các trường hợp vi phạm để răn đe; yêu cầu nhà thầu ký cam kết xử lý phế thải đúng quy định trong hồ sơ thi công.

Người dân kỳ vọng cơ quan chức năng sớm có biện pháp mạnh tay, xử lý tận gốc từ khâu vận chuyển đến nơi tiêu thụ phế thải xây dựng. Đồng thời bố trí đủ điểm tập kết, đảm bảo tần suất thu gom ổn định, trả lại môi trường sạch sẽ, thông thoáng cho các tuyến phố.