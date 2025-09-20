Dân lắp điện mặt trời không đấu nối lưới EVN, sao lại cho là mất an toàn?

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sáng 18/9 cho biết, đề xuất xử phạt hộ dân không đăng ký lắp điện mặt trời mái nhà nhằm tránh thiếu dữ liệu cho tính toán hệ thống và ngăn chặn hành vi cản trở phát triển nguồn điện tự sản, tự tiêu.

Ông Dũng cho biết số lượng cung cấp thông tin lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng hiện nay còn rất hạn chế, khiến cơ quan chuyên ngành như NSMO hay Viện Năng lượng thiếu dữ liệu để tính toán.

Do đó, việc người dân, doanh nghiệp hợp tác, cung cấp số liệu đầy đủ là cần thiết. Đó chính là lý do EVN phải đưa ra đề xuất xử phạt như vậy.

Băn khoăn với câu trả lời của đại diện EVN, độc giả Trần Văn Phú cho rằng, nếu lý do là để tránh thiếu dữ liệu cho tính toán hệ thống và ngăn chặn hành vi cản trở phát triển nguồn điện tự sản, tự tiêu, thì tương tự, bất cứ thiết bị nào sinh ra điện như điện gió, máy phát điện… cũng đều phải thông báo.

Và nếu như vậy, người dân mua xe điện, lắp thêm điều hòa hay tủ lạnh cũng sẽ phải báo cáo để dữ liệu tiêu thụ được "chính xác". Cách làm này, theo anh Phú, chỉ khiến mọi thứ trở nên rườm rà, phức tạp và tốn thời gian.

"Việc thông báo chỉ nên bắt buộc khi hệ thống điện được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Còn với các hệ thống độc lập, không hòa lưới, thì không cần thiết phải thông báo", anh Phú nêu ý kiến.

Hệ thống điện mặt trời của một hộ dân ở Quảng Trị (Ảnh: EVN).

Đồng quan điểm, bạn đọc Cong Nguyen cho rằng quy định mà EVN đưa ra là không phù hợp, gây lãng phí thời gian của người dân. Người dân sử dụng bao nhiêu điện đều thể hiện rõ qua các số liệu mà EVN là đơn vị nắm rõ nhất.

Liên quan đến đề xuất của EVN, tài khoản Trinh Long Vu nêu thắc mắc: "Nếu hệ thống điện mặt trời của hộ gia đình không hề đấu nối vào lưới điện trung thế của EVN thì vì sao lại có thể gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện?. Rất mong EVN giải đáp câu hỏi này".

Theo bạn đọc Đức Huân, người dân lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời là để giảm lượng điện tiêu thụ trong gia đình, đồng thời đây cũng là xu hướng phát triển tất yếu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Về lo ngại mất an toàn lưới điện, ông Huân cho rằng điện mặt trời cũng giống như máy phát điện gia đình, khi mất điện thì phát để sử dụng trong nhà, không ai lại phát ngược lên lưới.

Bạn đọc Hieu Xuan Pham hài hước ví von đề xuất của EVN chẳng khác nào việc quán cơm đầu làng thông báo: "Ai tự nấu cơm ăn thì phải đăng ký với quán".

"Vậy có phải quán ăn của tôi cũng nên yêu cầu khách phải đăng ký trước để có dữ liệu tính toán, chuẩn bị thực phẩm vừa đủ, tránh bán không hết gây thất thoát cho quán?", bạn đọc đặt câu hỏi.