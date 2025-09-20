Dân lắp điện mặt trời không đấu nối lưới EVN, sao lại cho là mất an toàn?
(Dân trí) - Bạn đọc băn khoăn nếu hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng, không đấu nối vào hệ thống điện của EVN thì tại sao lại bị cho là gây mất an toàn và phải đăng ký?
Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sáng 18/9 cho biết, đề xuất xử phạt hộ dân không đăng ký lắp điện mặt trời mái nhà nhằm tránh thiếu dữ liệu cho tính toán hệ thống và ngăn chặn hành vi cản trở phát triển nguồn điện tự sản, tự tiêu.
Ông Dũng cho biết số lượng cung cấp thông tin lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng hiện nay còn rất hạn chế, khiến cơ quan chuyên ngành như NSMO hay Viện Năng lượng thiếu dữ liệu để tính toán.
Do đó, việc người dân, doanh nghiệp hợp tác, cung cấp số liệu đầy đủ là cần thiết. Đó chính là lý do EVN phải đưa ra đề xuất xử phạt như vậy.
Băn khoăn với câu trả lời của đại diện EVN, độc giả Trần Văn Phú cho rằng, nếu lý do là để tránh thiếu dữ liệu cho tính toán hệ thống và ngăn chặn hành vi cản trở phát triển nguồn điện tự sản, tự tiêu, thì tương tự, bất cứ thiết bị nào sinh ra điện như điện gió, máy phát điện… cũng đều phải thông báo.
Và nếu như vậy, người dân mua xe điện, lắp thêm điều hòa hay tủ lạnh cũng sẽ phải báo cáo để dữ liệu tiêu thụ được "chính xác". Cách làm này, theo anh Phú, chỉ khiến mọi thứ trở nên rườm rà, phức tạp và tốn thời gian.
"Việc thông báo chỉ nên bắt buộc khi hệ thống điện được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Còn với các hệ thống độc lập, không hòa lưới, thì không cần thiết phải thông báo", anh Phú nêu ý kiến.
Đồng quan điểm, bạn đọc Cong Nguyen cho rằng quy định mà EVN đưa ra là không phù hợp, gây lãng phí thời gian của người dân. Người dân sử dụng bao nhiêu điện đều thể hiện rõ qua các số liệu mà EVN là đơn vị nắm rõ nhất.
Liên quan đến đề xuất của EVN, tài khoản Trinh Long Vu nêu thắc mắc: "Nếu hệ thống điện mặt trời của hộ gia đình không hề đấu nối vào lưới điện trung thế của EVN thì vì sao lại có thể gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện?. Rất mong EVN giải đáp câu hỏi này".
Theo bạn đọc Đức Huân, người dân lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời là để giảm lượng điện tiêu thụ trong gia đình, đồng thời đây cũng là xu hướng phát triển tất yếu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Về lo ngại mất an toàn lưới điện, ông Huân cho rằng điện mặt trời cũng giống như máy phát điện gia đình, khi mất điện thì phát để sử dụng trong nhà, không ai lại phát ngược lên lưới.
Bạn đọc Hieu Xuan Pham hài hước ví von đề xuất của EVN chẳng khác nào việc quán cơm đầu làng thông báo: "Ai tự nấu cơm ăn thì phải đăng ký với quán".
"Vậy có phải quán ăn của tôi cũng nên yêu cầu khách phải đăng ký trước để có dữ liệu tính toán, chuẩn bị thực phẩm vừa đủ, tránh bán không hết gây thất thoát cho quán?", bạn đọc đặt câu hỏi.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, một Phó Giáo sư - Tiến sĩ chuyên ngành Tự động hóa (đề nghị giấu tên) cho rằng việc các hộ dân lắp hệ thống điện mặt trời cũng giống như sử dụng máy phát điện chạy xăng, không đấu nối vào lưới điện quốc gia thì làm sao có thể bị ảnh hưởng? thậm chí đã giúp EVN trong thông điệp mà họ vẫn thường truyền thông tới người dân là: Hãy sử dụng điện một cách có hiệu quả và tiết kiệm.
"Ngành điện lực khi lắp công tơ cấp điện cho nhà dân thì họ đã dự kiến phụ tải tối đa cấp cho mỗi hộ rồi (dòng điện tối đa 32A trên MCB sau công tơ). Nếu hộ dân không dùng thiết bị năng lượng mặt trời sẽ dùng điện lưới nhưng cũng chỉ sử dụng được dòng tối đa 32A.
Như vậy, rõ ràng không ảnh hưởng gì đến lưới điện vì lưới điện hệ thống trước đó phải được thiết kế để mỗi nhà dân dùng được dòng điện tối đa là 32A . Còn phụ tải lớn dùng điện 3 pha thì cũng tương tự thôi.
Tóm lại, việc người dân lắp hệ thống điện mặt trời không ảnh hưởng đến lưới điện. Bởi khi ngành điện cung cấp điện cho phụ tải thì họ đã tính toán công suất tiêu thụ để tính tiết diện dây, bù công suất phản kháng trên hệ thống rồi, để toàn bộ các phụ tải có thể sử dụng điện lưới cùng lúc (không có năng lượng mặt trời) hoặc toàn bộ phụ tải không tiêu thụ điện lưới", vị chuyên gia chia sẻ.
Chuyên gia ngành Tự động hóa cho rằng, đối với nhu cầu sử dụng hộ gia đình, nếu EVN muốn quản lý cũng được, nhưng phải cung cấp mẫu biểu đơn giản. Ví dụ, chỉ cần người dân nộp trực tuyến trên VNEID (hoặc app của EVN) và cần có cơ chế xác nhận đã nộp, qui định thời gian phản hồi cụ thể.
Nếu sau thời gian này không nhận được phản hồi (bắt buộc trên app) của EVN, đương nhiên xem như đồng ý và dân có thể chủ động lắp đặt. Tránh trường hợp phát sinh giấy phép con, tiêu cực. Và khi người dân lắp đặt có thể yêu cầu đơn vị lắp đặt (nếu thuê) chịu trách nhiệm luôn phần thông báo này.