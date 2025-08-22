Dân bắt quả tang trại lợn xả thải ra môi trường lúc nửa đêm

Một trại lợn tại xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An đã bị người dân tố giác xả thải trực tiếp ra suối, gây ô nhiễm môi trường. Vụ việc đã được chính quyền địa phương lập biên bản và đang hoàn thiện báo cáo để xử lý.

Theo phản ánh của người dân xóm Khe Sài 2, khoảng 21h ngày 18/8, một mùi hôi thối nồng nặc bất ngờ bốc lên từ con suối Khe Sài. Khi kiểm tra, họ phát hiện dòng nước chuyển màu đen sẫm, nổi bọt trắng và mùi xú uế lan rộng.

Trại lợn xả thải trong đêm (Ảnh: Hà Thủy).

“Chúng tôi thấy mùi hôi quá mức, đi ngược dòng thì phát hiện hệ thống ống nhựa của trại lợn đang xả thẳng nước thải xuống suối. Trời mưa lớn nên dòng chảy càng mạnh hơn”, một người dân địa phương nói.

Sau khi nhận được tin báo, công an xã, chính quyền địa phương và ban cán sự xóm đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc.

Biên bản ghi rõ, từ 21h30 ngày 18/8 đến 0h10 ngày 19/8, bể chứa số 3 và số 4 của trại lợn đã mở van xả, đẩy trực tiếp nước thải ra suối Khe Sài qua ống nhựa phi 110cm. Do không có thiết bị đo, cơ quan chức năng chưa xác định được khối lượng nước thải cụ thể đã xả ra môi trường.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hải, quản lý trại lợn, đã ký cam kết sẽ giữ nguyên số lượng 600 con lợn đang nuôi và không nhập thêm sau khi xuất bán. Số lợn mới thả (khoảng 10kg/con) sẽ được nuôi hết lứa, dự kiến 4 tháng nữa trại sẽ tạm dừng hoạt động.

Người dân bắt quả tang trại lợn xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm (Ảnh: Hà Thủy).

Trong thời gian này, chủ trại cam kết không tái diễn việc xả thải bừa bãi, xử lý chất thải đảm bảo, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân xung quanh.

Do bức xúc trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, nhiều hộ dân đã dựng barie chặn đường, ngăn xe chở lợn con vào trại.

Ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, chia sẻ: “Người dân lo lắng, bức xúc là có cơ sở. Tuy nhiên, chúng tôi đã vận động để bà con hiểu, không nên tự ý hành động khi chưa có ý kiến cơ quan chức năng. Đến chiều 20/8, người dân đã tháo bỏ barie, việc đi lại trở lại bình thường”.

Suối Khe Sài là nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhiều hộ dân. Việc nước thải chăn nuôi xả thẳng ra suối không chỉ gây ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

UBND xã Nghĩa Lộc đã lập biên bản xử lý vụ việc (Ảnh: Hà Thủy).

Chiều 21/8, ông Lại Văn Dương thông tin thêm, UBND xã Nghĩa Lộc đã xử phạt trang trại này hơn 61 triệu đồng. Đồng thời, xã đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để phối hợp giám sát.

“Nếu tiếp tục vi phạm, xã sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật”, ông Dương khẳng định.