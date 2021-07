CSGT xuống đường bảo vệ người dân về quê tránh dịch, việc làm chưa từng có

Dân trí Nhiều đoàn người di chuyển trên đường hồi hương tránh dịch khi đi qua các tỉnh đã được lực lượng CSGT sở tại dùng xe chuyên dụng dẫn đường, bảo vệ, giúp đỡ, đây là một việc xưa nay chưa từng có.

Ngay sau khi TP.HCM và các tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16, những ngày gần đây có hàng nghìn người dân đồng loạt rời khỏi những địa bàn đang thực hiện giãn cách trở về quê tránh dịch. Giao thông đi lại khó khăn khi mà các phương tiện như xe khách bị hạn chế hoạt động liên tỉnh, người dân buộc phải lựa chọn phương tiện cá nhân là ô tô và xe máy.

Đa phần người dân hồi hương về các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, trong số đó không ít người đi xe máy về tận các tỉnh miền Trung. Khoảng cách từ TP.HCM về tới Nghệ An lên tới hơn 1.400 km, nếu đi xe ô tô khách thì mất khoảng 28 tiếng, còn xe máy chắc chắn mất nhiều thời gian hơn.

Xe CSGT dẫn người dân lưu thông qua địa bàn tỉnh Bình Phước.

Một điều vô cùng đặc biệt trong những chuyến hồi hương này là nhiều đoàn người di chuyển trên đường về quê qua các tỉnh đã được lực lượng CSGT tỉnh sở tại dùng xe chuyên dụng dẫn đường, đây là một việc xưa nay chưa từng xảy ra.

Đêm 22.7, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước đã dùng các xe chuyên dụng dẫn đoàn phương tiện hàng trăm xe ô tô, xe máy từ chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường ĐT.741 giáp ranh giữa Bình Phước - Bình Dương qua địa bàn H.Đồng Phú, TP.Đồng Xoài, H.Bù Đăng đến chốt kiểm soát dịch bệnh trên Quốc lộ 14, giáp ranh với tỉnh Đắk Nông. Mục tiêu là không để các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện, người được "hộ tống" qua địa bàn Bình Phước lên Tây Nguyên.

Trong 3 ngày thực hiện giãn cách xã hội, mỗi ngày có ít nhất từ 2 đến 3 lượt dẫn đoàn với số lượng hàng ngàn phương tiện qua địa bàn Bình Phước về các tỉnh Tây Nguyên.

Ngày 25/7, gần 140 người dân đi xe máy từ TP.HCMvề các tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh…khi qua địa phận Đà Nẵng đã được lực lượng CSGT hỗ trợ, dẫn đường tận tình xuyên đêm.

Đoàn gồm 137 người, đi trên 94 xe máy, về các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Do di chuyển quãng đường dài nên nhiều người mệt mỏi, sức khỏe không được tốt. Khi đến Đà Nẵng, lực lượng CSGT đã sắp xếp một vị trí để đoàn được nghỉ ngơi đồng thời tiếp tế bánh mì, nước uống, khăn lạnh, giúp người dân phục hồi sức khỏe, tiếp tục lên đường.

CSGT Đà Nẵng giúp đỡ phương tiện của người dân trên đường về quê bị hư hỏng.

Tại tỉnh Đắk Nông từ 24/7 đến sáng 25/7, người dân ở các tỉnh phía Nam đã tiếp tục đổ về các tỉnh Tây Nguyên, trên hành trình về quê bắt buộc họ phải đi qua tỉnh Đắk Nông. Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông dùng xe chuyên dụng dẫn đoàn người từ đầu tỉnh Đắk Nông đến đầu tỉnh Đắk Lắk. Mỗi đoàn sẽ có khoảng 200-300 xe máy.

Mỗi ngày có khoảng 10 đoàn được di chuyển theo hình thức này. Đoàn người được lực lượng CSGT tỉnh Bình Phước dẫn đến chốt Cai Chanh và lực lượng CSGT Đắk Nông sẽ thực hiện công việc tương tự cho đến địa điểm Cầu 14, đầu tỉnh Đắk Lắk.

CSGT tỉnh Đắc Nông dẫn đường cho đoàn người về quê tránh dịch (Ảnh: Đặng Dương).

Quãng đường từ Đắk Nông về Đắk Lắk kéo dài khoảng 200km, đi qua 5 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông. Người dân chỉ được đổ xăng một lần duy nhất tại địa điểm được quy định trước và không dừng đỗ trong suốt quá trình di chuyển.

Tại tỉnh Nghệ An, trong tối 25/7, Đội CSGT số 4, thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho đoàn 34 người đi xe máy từ TP. HCM về quê qua khu vực Nghệ An.

Lực lượng chức năng đã bố trí phương tiện để đón và hỗ trợ thức ăn, nước uống cho bà con nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe. Sau khi tiếp nhận người và phương tiện, Đội CSGT số 4 đã báo cáo chốt kiểm dịch cầu Bến Thủy 2 tiến hành đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế. Sau khi người dân khai báo y tế, người dân được phát bánh mì, sữa, nước lọc, tiếp tục dẫn những người ngoài tỉnh theo lộ trình quốc lộ 1A ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

CSGT tỉnh Nghệ An dẫn đoàn người về quê tránh dịch khi đi qua tỉnh nhà (Ảnh: Trọng Tuấn).

Việc lực lượng CSGT ở các tỉnh liên tiếp xuống đường bảo vệ, dẫn đường, giúp đỡ người dân hồi hương chống dịch đã nhận được rất nhiều những ý kiến đồng tình ủng hộ của người dân mặc dù việc này từ trước đến nay chưa từng có trong tiền lệ của ngành.

"Toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, đều đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu như vậy, tin chắc rằng dịch sẽ sớm bị đẩy lùi ở Việt Nam. Thật cảm động và khâm phục lực lượng tuyến đầu, không thể dùng từ ngữ nào mô tả được hết sự vất vả khó khăn mà họ đang chịu đựng", độc giả Trần Ngọc Minh đánh giá.

"Việt Nam muôn năm, thật tuyệt vời, mọi người cùng nhau cố gắng chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 lần này thôi", độc giả Phạm Thị Thảo xúc động.

Hàng trăm người dân trên đường về quê tránh dịch (Ảnh: Đặng Dương).

"Phương án Bình Phước đưa ra thật tuyệt vời. Nhìn chẳng đâu bằng Việt Nam cả, mong mọi người tuân thủ phòng dịch, nếu có khó khăn liên hệ các cấp sở tại hoặc các nhóm thiện nguyện hỗ trợ kịp thời. Chúc mọi người vượt qua khó khăn, các tỉnh nghèo thì càng phải làm chất và quyết liệt hơn", độc giả Thăng Long nhận xét.

"Thật cảm động với các chiến sĩ, thành phố tạo mọi điều kiện cho dân, chúc các anh và gia đình hạnh phúc và cùng với nhân dân cả nước vượt qua cơn dịch bệnh", một độc giả khác bày tỏ.

"Đúng là dịch covit vô cùng khó lường nó đã tạo ra những chuỗi sự kiện chưa từng có tiền lệ", một độc giả khác nhận định.

"Một biện pháp hay, đảm bảo an sinh, cuộc sống cho mọi người. Quả đúng không ai bị bỏ lại phía sau. Hy vọng các tỉnh thành phố vận dụng cách làm trên với địa phương mình. Cả nước là thành trì vững chắc phòng chống, chiến thắng Covid", độc giả Vũ Trọng Nam ý kiến.

Nhiều người bảy tỏ quan điểm quan ngại khi những người ở tâm dịch về quê (Ảnh: Đặng Dương).

Bên cạnh đó, cũng có một số người lo lắng: "Mong các địa phương đón nhận đồng bào về quê sẽ thực hiện nghiêm việc cách li phòng chống dịch bệnh, bởi chỉ với sơ sảy nhỏ nếu có F0 trong số này sẽ rất nguy hiểm. Chúc thượng lộ bình an và mong mọi người thực hiện tốt việc cách ly", bạn đọc Thế Hải.

"Những người về quê cần phải cách ly ngay theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương tiếp nhận phải chịu trách nhiệm việc tập trung cách ly, địa phương nào làm không tốt phải chịu kỷ luật trước UBND tỉnh đó", độc giả Nguyễn Văn Dân nêu ý kiến.

Trọng Trinh